AFP Trump en Zelensky dit najaar in New York

NOS Nieuws • vandaag, 20:10 Adviseur Trump: prioriteit voor Oekraïne moet vrede zijn, niet herwinnen terrein

De focus van de regering van Donald Trump zal liggen op het bereiken van vrede in Oekraïne in plaats van het heroveren van door Rusland bezette gebieden. Dat heeft een adviseur van de aanstaande president in de Verenigde Staten gezegd in een interview met de Britse nieuwszender BBC.

De adviseur en partijstrateeg van de Republikeinen, Bryan Lanza, zei in het gesprek dat de Trump-regering de Oekraïense president zal vragen om een "realistische visie op vrede." Mocht president Zelensky dan stellen dat Oekraïne de door Rusland bezette Krim terug wil, dan is dat volgens de adviseur een teken dat hij "niet serieus" is. "De Krim is verdwenen", citeert de BBC Lanza. Hij noemde geen andere bezette gebieden in het gesprek.

Het team van Trump heeft in een reactie laten weten dat Lanza deel uitmaakte van het campagneteam, maar nu niet voor de president werkt en niet namens Trump spreekt.

Zelensky heeft tot nu toe altijd gezegd dat een deal met Rusland alleen mogelijk is als zijn land al het door Rusland bezette grondgebied terugkrijgt. Daar hoort ook de in 2014 geannexeerde Krim bij.

Republikeinse campagne

Trump en zijn aanstaande vicepresident J.D. Vance hebben herhaaldelijk forse kritiek geuit op de Westerse steun aan Oekraïne en president Zelensky zelf. Tegelijkertijd beweerde Trump tijdens zijn campagne dat hij de oorlog in 24 uur zal beëindigen. Hoe hij dit precies voor elkaar wil krijgen, is niet bekend.

Wat Trump daadwerkelijk van plan is, blijft onduidelijk. Deskundigen zeiden eerder tegen de NOS dat er verschillende opties zijn. Zo zou zijn regering kunnen besluiten om de hulp aan Oekraïne volledig stop te zetten. Ook zou Oekraïne kunnen worden gedwongen om in een deal de bezette gebieden in ieder geval tijdelijk op te geven in ruil voor veiligheidsgaranties van de NAVO.