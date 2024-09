Drone-aanvallen van Rusland en Oekraïne, vliegvelden Moskou tijdelijk dicht

Zowel Rusland als Oekraïne meldt vanochtend vroeg drone-aanvallen over en weer. Het vliegverkeer op drie van de vier luchthavens bij Moskou lag vanwege de drone-aanval korte tijd stil. Inmiddels zouden er weer vliegtuigen kunnen opstijgen en landen.

Rusland zegt 144 Oekraïense drones te hebben neergehaald boven het eigen grondgebied. Bijna de helft werd onderschept boven de westelijke regio Brjansk, meldt het Russische ministerie van Defensie. De rest van de drones werd neergehaald in de andere regio's tussen Oekraïne en Moskou. Op een snelweg en een landingsbaan van een vliegveld zouden brokstukken zijn neergekomen.

Het moment waarop een drone een flatgebouw bij Moskou raakt is gefilmd:

Het aantal aanvallen met drones lijkt afgelopen tijd toe te nemen. Vorige week stuurde Oekraïne een vergelijkbaar aantal drones naar Rusland. Toen brak onder meer brand uit in een olieraffinaderij.

Aanval op Kyiv

In twee flatgebouwen ten zuidoosten van Moskou is brand ontstaan door de aanval. De gouverneur van de regio Moskou zegt dat door de drone-aanval van Oekraïne een vrouw om het leven is gekomen en dat drie anderen gewond raakten. Zo'n twintig appartementen zijn ontruimd en tientallen mensen moesten worden geëvacueerd.