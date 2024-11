Finse vliegvelden terug naar radionavigatie tegen 'Russische gps-verstoring'

Drie vliegvelden in het oosten van Finland gaan wegens vermoedens van Russische gps-sabotage terug naar het gebruik van radionavigatie bij het landen van vliegtuigen.

Twee vliegvelden op ongeveer een uur rijden van de Russische grens hebben de radioapparatuur in september geïnstalleerd. Een derde vliegveld is dit van plan te doen.

Dagelijkse verstoringen

Henri Hansson, hoofd infrastructuur van het luchthavenbedrijf Finavia, waar de vliegvelden onder vallen, zegt tegen persbureau Reuters: "We hebben deze oude infrastructuur weten te updaten zodat we het systeem opnieuw in gebruik kunnen nemen".