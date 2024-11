Wekdienst 10/11: protest tegen stoppen bed-bad-brood • Nederland-VS op 'WK honkbal'

Goedemorgen! In Rotterdam vindt een protestmars plaats tegen het besluit van de gemeente om per 1 januari te stoppen met de bed-bad-brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En Nederland speelt tegen de Verenigde Staten op het officieuze WK honkbal.

Eerst het weer: het is een bewolkte dag en de zon laat zich niet zien. Het wordt 10 of 11 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit zuid- tot zuidwestelijke richting. Op sommige plaatsen is het wolkendek dik genoeg om wat regen of motregen los te laten. Komende nacht volgt op meer plaatsen wat regen. Morgen komt de zon zo nu en dan tevoorschijn, maar valt ook af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 12.