Trump wint ook in laatste swingstate Arizona

Arizona is een belangrijke battlegroundstaat. In 2020 gingen de 11 kiesmannen van de staat met een kleine marge naar Joe Biden, die er met 10.457 stemmen verschil won.

Wie deel gaan uitmaken van Trumps regering is nog niet bekend. In een bericht op zijn sociale mediaplatform Truth Social heeft Trump al wel laten weten dat hij zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo niet zal opnemen in zijn regering. Ook sluit hij Nikki Haley, tijdens Trumps eerste termijn ambassadeur bij de Verenigde Naties, uit voor een post in het nieuwe kabinet.