Koopmeiners wint stadsderby met Juve, Milan morst punten ondanks prachtassist Reijnders

Met Teun Koopmeiners in de basis heeft Juventus de stadsderby van Turijn met 2-0 gewonnen van Torino. Tijjani Reijnders gaf een fraaie assist op Sardinië, maar AC Milan verspeelde wel punten tegen Cagliari (3-3).

Door het gelijkspel blijft Milan, waar de 16-jarige spits Camarda voor het eerst in de basis stond, op de zevende plaats in de Serie A staan met achttien punten uit elf duels. Juve klom voorlopig naar de derde plaats.

Weah en Yildiz scoren

Het was de 159ste keer dat Juventus en Torino in de competitie de degens kruisten. Plaaggeest voor middenmoter Torino was linksback Andrea Cambiaso. De international van Italië stoomde keer op keer op.