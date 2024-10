Getty Tijjani Reijnders

NOS Voetbal • vandaag, 12:31 Milan-held Reijnders in voetsporen Van Basten en in gesprek over verbeterd contract

Het zijn goede tijden voor Tijjani Reijnders. De carrière van de Oranje-international zit al een tijdje in een opwaartse spiraal waar geen einde aan lijkt te komen. Gisteravond leidde hij zijn club AC Milan met twee goals naar een Champions League-zege op Club Brugge (3-1).

Het was een nieuw hoogtepunt voor Reijnders, die sinds zijn transfer van AZ naar Italië in de zomer van 2023 is uitgegroeid tot een vaste kracht op het middenveld van AC Milan én Oranje. Dat lijkt nu te worden beloond met een verbeterd contract in Milaan.

"Wat een week voor Tijjani", schrijft Martin Reijnders, vader en zaakwaarnemer van de middenvelder, op LinkedIn. "Een onterechte rode kaart tegen Udinese, maar gisteren man van de wedstrijd met twee goals tegen Club Brugge en als kers op de taart zijn we met AC Milan in gesprek over een verbeterd contract!"

Rijtje met Van Basten en Seedorf

Met zijn doelpunten tegen Club Brugge, zijn eerste Champions League-treffers, schaarde Reijnders zich in een illuster rijtje. De enige andere Nederlanders die dat lukte voor de Milanezen in de Champions League waren Marco van Basten en Clarence Seedorf. Zelfs Ruud Gullit lukte dit bijvoorbeeld niet in het Champions League-tijdperk voor Milan.

Ook de UEFA was de prestatie van de Nederlander niet ontgaan. Zij beloonden Reijnders met de titel 'Man van de Wedstrijd.'

Net als zijn vader was ook de voetballer zelf opgetogen na zijn heldenrol in de Champions League. "Het is een heel erg lekker gevoel om mijn eerste goals in dit toernooi te maken", lachte hij tegenover de UEFA. Tegenover Sky Sports vertelde hij te hebben gedroomd van dit moment. Over zijn contract kwam Reijnders echter niet te spreken.

Reijnders werd vorige zomer aangetrokken door AC Milan en ligt contractueel nog tot 2028 vast. Een nieuw contract zou dus geen noodzaak zijn voor de club, maar eerder een beloning voor de goede prestaties van de Nederlander in Italië.