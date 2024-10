Reijnders overleeft harde tackle en schiet Milan met twee goals naar zege op Brugge

Tijjani Reijnders was dinsdagavond de grote man bij de zege van AC Milan op Club Brugge. De Nederlander hielp zijn club met twee treffers aan de eerste Champions League-zege van dit seizoen geholpen: 3-1. Dat terwijl hij in de eerste helft nog ontsnapte aan een blessure na een harde tackle op zijn enkel.

AC Milan had de eerste twee wedstrijden in de Champions League verloren (3-1 van Liverpool en 1-0 van Bayer Leverkusen) en er stond dus druk op de Italiaanse ploeg.

Dat was terug te zien in de openingsfase. In de eerste tien minuten kreeg de Italiaanse ploeg al vijf schoten op doel te verwerken. De laatste keer dat Milan zoveel schoten op doel tegen kreeg in dat tijdsbestek was in 2003, tegen Ajax.