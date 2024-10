Pro Shots Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar

NOS Voetbal • vandaag, 06:44 Wat blijft er van Paris Saint-Germain over zonder supersterren?

Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi. Dat was drie seizoenen geleden nog de droomvoorhoede waarover Paris Saint-Germain beschikte. De Franse grootmacht maakt sindsdien een transitie door. Met wat voor team krijgt PSV vanavond te maken in de Champions League?

Het zestiende arrondissement van Parijs leek de voorbije tien jaar soms een paradijs voor voetballers van naam en faam. De enorme salarissen, veel winnen in de relatief minder zware Franse voetbalcompetitie en de ambitie om een keer de Champions League te winnen.

Aantrekkingskracht

Het zorgde voor een enorme aantrekkingskracht op Paris Saint-Germain sinds Qatar Sports Investments in 2011, onder leiding van Nasser Al-Khelaïfi, grootaandeelhouder van de club werd. PSG werd steeds interessanter voor topspelers.

Niet alleen Messi, Mbappé en Neymar, maar ook Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Thiago Silva, Ángel Di Maria, Edinson Cavani en Gianluigi Donnarumma vonden hun weg naar het Parc des Princes. Het kon niet op.

Pro Shots Zlatan Ibrahimovic in dienst van Paris Saint-Germain in 2014

En hetzelfde gold voor het aantal toptrainers dat in Parijs de revue passeerde sinds de Qatarese overname: Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Unai Emery en Mauricio Pochettino hebben er allemaal op de loonlijst gestaan.

En de huidige trainer van PSG is ook geen kleine meneer: Luis Enrique. Hij verdiende zijn sporen in de trainerswereld als voormalig Barcelona-coach en oud-bondscoach van Spanje.

Paris Saint-Germain groeide door die supersterren in razend tempo uit tot een club van wereldformaat. En steeds vaker verscheen het clublogo van PSG ook op de voetbalpleintjes.

Na jaren van vele successen - vanaf 2013 won PSG elke jaar de landstitel, op 2017 en 2021 na - bleef die ene grote titel nog uit: het winnen van de Champions League. Het management van de club zegt het niet meer hardop, maar uiteindelijk blijft die beker voor PSG het hoofddoel.

In 2020 was de club er dichtbij. PSG verloor toen in Lissabon met 1-0 van Bayern München, nota bene door een doelpunt van voormalig PSG-jeugdspeler Kingsley Coman. Nog altijd wacht Qatar Sports Investments dus op de ultieme bekroning sinds het in 2011 de touwtjes in handen kreeg.

Pro Shots Luis Enrique, de huidige trainer van Paris Saint-Germain

De voorbije jaren vertrokken diverse topspelers uit Parijs, met Kylian Mbappé afgelopen zomer als kersvers voorbeeld. De clubleiding had de Franse sterspeler graag gehouden, maar de lokroep van Real Madrid was te groot voor de voetballer.

Daarmee verloor PSG ook aan uitstraling, want wie moest nu de kar trekken? De club werd door het vertrek van Mbappé ook min of meer gedwongen een andere koers te varen. De opdracht voor de in 2023 aangestelde trainer Luis Enrique werd kraakhelder: het collectief krijgt meer de voorrang dan het individu.

"Ik heb liever vier of vijf spelers in mijn team die tien goals per seizoen maken, dan één speler met veertig goals", zei Luis Enrique aan het begin van het seizoen nog over het vertrek van Mbappé.

Veel zorgen lijkt hij zich nog niet te hoeven maken. Met middenvelders Warren Zaïre-Emery (18), João Neves (20) en aanvaller Bradley Barcola (22) beschikt PSG namelijk over voldoende nieuwe pareltjes, die bovendien al een EK voetbal achter hun naam hebben staan.

Pro Shots Clubtopscorer Bradley Barcola is momenteel de grote man van Paris Saint-Germain

Zaïre-Emery komt uit de jeugd van Paris Saint-Germain, terwijl clubtopscorer Barcola in 2023 (van Olympique Lyonnais) en Neves in 2024 (Benfica) voor vele miljoenen werden gekocht door PSG. De verjongingskuur in het Parc des Princes is ingezet, precies zoals voorzitter Al-Khelaïfi het nu graag wil zien.

Daarnaast beschikt PSG ook nog steeds over gelouterde spelers als Marquinhos (93 interlands voor Brazilië), de Marokkaanse superster Achraf Hakimi, Fabian Ruiz (basisspeler van Europees kampioen Spanje), de altijd scorende Ousmane Dembélé en de gewaardeerde doelman Donnarumma.

Met of zonder supersterren, het moet nog blijken of de nieuwe formule van Paris Saint-Germain aanslaat. Maar een ding lijkt op voorhand wel duidelijk: PSV gaat een pittige avond tegemoet.