vandaag, 23:16 Reijnders krijgt eerste rode kaart uit carrière, Juventus meldt zich aan kop Serie A

Een negatieve primeur voor Tijjani Reijnders: de middenvelder van AC Milan heeft voor het eerst in zijn betaald voetbalcarrière een rode kaart gekregen. Desondanks won Milan met 1-0 en staat het nu vierde in de Serie A.

Juventus wist zich aan de kop van de Serie A te melden door een late overwinning tegen Lazio.

NOS De stand in de Serie A op 19 oktober

Reijnders kon bij AC Milan al na een half uur naar de kant toen hij volgens de scheidsrechter de doorgebroken Sandi Lovric neerhaalde. In de herhalingen was niet duidelijk te zien of Reijnders hem wel raakte. Lovric leek eerder te struikelen over zijn eigen benen, maar de VAR steunde de beslissing van de scheidsrechter.

Met elf man was Milan twintig minuten eerder op voorsprong gekomen. Samuel Chukwueze schoot de 1-0 op de borden met een schuiver in de verre hoek. Milan kwam na de rode kaart van Reijnders verder niet in grote problemen en wist op te rukken naar de vierde plaats op de ranglijst.

Juventus verslaat tiental Lazio pas laat

Juventus heeft zich naar de tweede plaats op de ranglijst geknokt. Lazio, dat lange tijd met tien man speelde, werd pas in de slotfase verslagen.

Juventus en Lazio hadden voorafgaand aan het duel evenveel punten verzameld in de Serie A. Met drie punten zou de ploeg uit Turijn samen met Napoli bovenaan kunnen komen.

Dat leek niet een heel lastige opdracht te worden aangezien Lazio-verdediger Alessio Romagnoli al na 24 minuten kon gaan douchen. Hij haalde de doorgebroken Pierre Kalulu neer.

Reuters Bij Juventus vieren ze de winnende treffer

Toch werd het een moeizame wedstrijd. Grote kansen bleven uit. Dusan Vlahovic raakte in de tweede helft nog wel de lat. Het duel werd uiteindelijk beslist door Mario Gila. De Lazio-verdediger liep per ongeluk een voorzet in zijn eigen doel.

Juventus heeft nu evenveel punten als Napoli, maar de ploeg uit Napels komt zondag nog in actie tegen Empoli.

Uitslagen Serie A op 19 oktober AC Milan-Udinese: 1-0 Juventus-Lazio: 1-0 Como-Parma: 1-1 Genoa-Bologna: 2-2