NOS Schaatsen • vandaag, 17:10 Snel wint bij afwezigheid van Nuis 1.500 meter bij World Cup-kwalificatietoernooi

3:14 Snel is de snelste op 1.500 meter, ploeggenoot Wennemars nipt tweede

Tijmen Snel heeft voor een verrassing gezorgd bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden op de 1.500 meter. Bij afwezigheid van Kjeld Nuis, die vanochtend had besloten het toernooi in Thialf over te slaan, gold Tim Prins als favoriet maar ging Snel er met de winst vandoor.

De 26-jarige Snel, die de Winterspelen van 2022 op het nippertje misliep, finishte in 1.45,31. Prins had in de slotrit een snelle start, maar kon die niet omzetten in een snelle eindtijd. Met 1.45,56 eindigde hij als vierde. Dat is wel net genoeg voor wereldbekerdeelname.

De top vijf bij het World Cup-kwalificatietoernooi is in principe verzekerd van een ticket voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Naast Snel en Prins mogen ook Joep Wennemars en Wesly Dijs zich opmaken voor de internationale races.

De vijfde plek van Freek van der Ham is een twijfelgeval, want de selectiecommissie van schaatsbond KNSB kan ervoor kiezen de afwezige Nuis een aanwijsplek en dus het vijfde ticket te geven.

Wennemars kom 0,01 tekort

Hoewel Snel niet de grote favoriet was, was hij zelf niet verrast met zijn zege. "Het was geen persoonlijk record", vertelde hij na zijn race. "Je weet dat de grote kanshebbers in de laatste ritten zitten, dus ik moest een tijd neerzetten. Daar moet de rest zich dan maar op stukbijten."

En dat gebeurde. Wennemars kwam heel dicht in de buurt, maar kwam 0,01 tekort. Wennemars stortte in de laatste ronde compleet in, maar wist Dijs net voor te blijven. Dijs klokte 1.45,45 en werd daarmee derde.

ANP Joep Wennemars

Voor Wennemars was het wereldbekerticket op de 1.500 meter een opluchting. "Ik heb veel aan mijn hoofd gehad en dat viel nu eindelijk een beetje van me af. Ik was goed aan het schaatsen, wel een heel slecht laatste rondje, maar ben heel blij dat ik er weer een beetje ben."

De 22-jarige Wennemars kampte met een meniscusblessure en dat zorgde bij hem voor de nodige onzekerheid. "Er waren heel weinig dingen waar ik vertrouwen uit kon putten de laatste tijd. Ik voelde me wel weer fit en gezond, maar op het ijs ging het tot vandaag niet geweldig."

Wereldrecordhouder afwezig

Nuis, de olympisch kampioen 1.500 meter en wereldrecordhouder, verscheen niet aan de start. De 34-jarige Nuis heeft nog te veel last van een scheurtje in zijn lies, dat hij enkele weken geleden opliep.

Hij heeft zich direct voor het hele weekend afgemeld en zal dus morgen, op zijn 35ste verjaardag, ook niet meedoen aan de 1.000 meter.

2:33 Nuis meldt zich balend af voor kwalificatie wereldbeker: 'Mijn lijf moet nog langer mee'

"Ik heb er alles aan gedaan. 's Ochtends heb ik een ijsbad genomen, 's middags een zoutbad, heb massages gehad en een sauna gepakt. Maar de staf zegt nu: jij gaat niet rijden. Ze nemen mij in bescherming en ja, ik heb maar één lijf en ik moet nog langer mee."

Ook Patrick Roest ontbrak in Thialf. Roest, die een goede 1.500 meter in de benen heeft en op de Winterspelen van 2018 zilver pakte, heeft nog te veel last van het trekken van een verstandskies.

Sla de carrousel over NOS

NOS