De Boo in internationale toptijd naar winst 500 meter op WB-kwalificatietoernooi

Jenning de Boo heeft zich bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker overtuigend geplaatst op de 500 meter. Op het WB-kwalificatietoernooi reed hij een toptijd van 34,36 seconden.

Ook zijn Reggeborgh-teamgenoten Tim Prins (34,64) en Stefan Westenbroek (34,72) reden in de eerste van twee omlopen al onder de 35 seconden, net als Merijn Scheperkamp (34,85) van Team Essent. Scheperkamp verbeterde zijn tijd in de tweede rit nog naar 34,71.

Op het WCKT werden twee 500 meters gereden. De snelste tijd per schaatser telde mee voor de rangschikking. Prins koos ervoor om de tweede rit niet te rijden, om zich te sparen voor de 1.500 meter.

Verbetering

"Ik hoopte heel stiekem dat ik nog iets sneller kon, maar het is ongelofelijk. Ik ben er echt heel blij mee", zei De Boo na zijn tweede rit van 34,37.

De winnende tijd van De Boo was de snelste tijd die dit seizoen is gereden. Hij was ook sneller dan tweevoudig en regerend wereldkampioen Jordan Stolz, die zijn tijd van 34,47 reed in Milwaukee. Vorig jaar werd De Boo in Thialf Europees kampioen op de 500 meter.

"Ik heb me weer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Toen begon ik met 35,0. Hopelijk belooft dit iets voor komend seizoen."

Scheperkamp was niet helemaal tevreden met zijn derde plek en had gemengde gevoelens. "Jenning rijdt heel hard en dat is ook waar ik naar streef. Ik ben nu gewoon even een tandje minder. Voor mijn gevoel is het niet ver weg, al lijkt dat misschien wel zo."

"Ik had twee slordige ritjes met technische foutjes, het was nog verre van perfect. Je wil gewoon een goede race neerzetten." Uiteindelijk was het plaatsen ook voor Scheperkamp het belangrijkste. "Dat is waar het om ging, en verder valt er niet zoveel te winnen, behalve eer."

Stap naar top vijf

Achter de mannen die ogenschijnlijk eenvoudig onder de 35 seconden reden, was de strijd om het laatste ticket volop gaande. Tijmen Snel stond met een 35,05 op de vijfde plek, maar in de tweede omloop was het Sebas Diniz die de stap naar de top vijf maakte met een tijd van 34,99.

Voor Janno Botman werd het een tegenvallende avond. Met een beste tijd van 35,22 kwam hij niet in de buurt van de top vijf, die recht geeft op een plek in de reeks van wereldbekers. Ook Joep Wennemars greep naast een ticket.

Dai Dai N'tab haalde het eveneens niet, nadat hij in de tweede omloop had moeten inhouden om Westenbroek op de kruising voor te laten.

Zaterdag gaat het WCKT verder met weer drie verschillende afstanden. Bekijk hieronder het schema voor het hele weekend:

