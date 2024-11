NOS Schaatsen • vandaag, 19:38 • Aangepast vandaag, 20:28 Huizinga maakt indruk op 5.000 meter WB-kwalificatie, waar Roest afwezig is

2:23 Huizinga snelt met persoonlijk record naar zege op 5 kilometer WCKT

Chris Huizinga heeft op indrukwekkende wijze de 5.000 meter gewonnen op het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers (WCKT). De 27-jarige Huizinga dook met een tijd van 6.06,72 bijna 2,5 seconden onder zijn persoonlijk record en noteerde de vijfde tijd ooit in Thialf.

Ook Beau Snellink (tweede plek), Jorrit Bergsma (derde) en Marcel Bosker (vierde) zijn zeker van een ticket voor het wereldbekercircuit. Marwin Talsma zit voorlopig goed met de vijfde plek, maar schaatsbond KNSB heeft het recht om per afstand één schaatser aan te wijzen.

Op het WCKT worden de startbewijzen verdeeld voor de eerste vier wereldbekers. Op de meeste afstanden mogen vijf mensen zich opmaken voor een reis langs diverse ijsbanen op de wereld.

Roest afwezig

Een opvallende winnaar zou het sowieso geweest zijn op de 5 kilometer. Van de laatste 25 wedstrijden over 5 kilometer waar Patrick Roest aan meedeed, won hij er 22. De tweevoudig wereldkampioen op de afstand moest verstek laten gaan door fysieke klachten na het trekken van zijn verstandskies.

Een seizoen zonder wereldbeker hoeft er echter niet te komen voor Roest, want hij zou in aanmerking kunnen komen voor een aanwijsplek. Het is alleen wel de vraag of Roest op tijd fit is voor de eerste wereldbeker, die over twee weken in het Japanse Nagano wordt gehouden.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

In de openingsritten regende het persoonlijke records in Thialf. In sommige ritten ging het om zes à zeven seconden verbetering.

Opvallend was dat veel rijders ervoor kozen om beide armen in de bocht op de rug te houden, iets dat steeds vaker is te zien op de langere afstanden. Vorig seizoen reed Jordan Stolz, die het WK allround wist te winnen, de lange afstanden ook met beide armen op de rug.

Huizinga maakt indruk

De eerste toptijd kwam op naam van Huizinga, die opvallend soepel reed en een aantal keer ruim onder de rondetijd van 29 seconden dook richting het einde van zijn rit. In de slotronde keek hij op het scorebord, en na het passeren van de finish verscheen daar een tijd van 6.06,72.

Het is de vijfde tijd ooit gereden in Thialf, alleen Roest was viermaal sneller.

Of Huizinga Roest zou hebben verslagen in een direct duel? "Ik denk dat het een mooie strijd was geweest", zegt Huizinga, die zelfs iets voor de finish al inhield en wellicht niet het maximale eruit haalde. "Als het een man-tegen-mangevecht wordt, kan het nog harder op het einde. Ik trok 'm niet helemaal door. Het heeft geen zin om elke wedstrijd vol te gaan."

"Ik zie het er steeds meer doen", zegt de rijder van Team Essent over het schaatsen met beide armen op de rug. Huizinga zelf rijdt al langer met deze techniek. "Iedereen moet het voor zichzelf uitvogelen of het werkt of niet. Voor mij werkt het heel goed."

Snellink, Bergsma en Bosker zijn net als Huizinga zeker van een plek, Talsma mag plaatsnemen in de wachtkamer.

De Boo en Prins snel op eerste 500 meter

Jenning de Boo heeft zijn kwalificatietoernooi op sterke wijze geopend. Op de eerste 500 meter reed hij een tijd van 34,46 seconden.

Ook zijn Reggeborgh-teamgenoten Tim Prins (34.64) en Stefan Westenbroek (34.72) reden onder de 35 seconden, net als Merijn Scheperkamp (34,85) van Team Essent.

Later vanavond wordt echter pas duidelijk welke mannen zeker zijn van een plek op de wereldbeker. Op het WCKT worden twee 500 meters gereden. De beste tijd van elke schaatser telt, dus alle rijders hebben nog de kans hun tijd scherper te zetten.

Sebas Diniz en Janno Botman vielen enigszins tegen met de tiende en elfde tijd.

Voor Serge Yoro moet de tweede 500 meter sowieso beter: hij kwam ten val in zijn eerste rit.