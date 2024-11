ANP Jenning de Boo

NOS Schaatsen • vandaag, 15:28 Kan De Boo nog harder na topseizoen? 'Als ik weer seconden van PR haal, stop ik'

Hij is nog even ontwapenend als altijd. Met zijn brede glimlach, relaxte houding en positivisme lijkt het er niet op alsof Jenning de Boo (20) maar iets van stress of druk ervaart nu vrijdag het nieuwe schaatsseizoen officieel wordt geopend. Maar toch zal iedereen kijken naar de man die vorig seizoen iedereen verbaasde op het ijs.

Als 19-jarige debutant op de langebaan beleefde de geboren Groninger vorig seizoen zijn doorbraak. Hij werd tweevoudig Nederlands kampioen (500 en 1000 meter), Europees kampioen en vicewereldkampioen sprint. "Het was een extreem goed seizoen", zegt De Boo er nu over.

Bovendien verbeterde de sprinter ook zijn persoonlijke records met enorme stappen. "Ik begon op de 500 meter met een PR van 35,82 en eindigde op 34,21. Op de 1000 meter ging ik van 1.10,67 naar 1.06,95." Een verbetering van ruim 3,5 seconden. "Boven verwachting goed", zegt De Boo.

Die prestaties zorgen ervoor dat de voormalig shorttracker vrijdag als grote favoriet gaat beginnen aan de 500 meter tijdens de officiële seizoensopening in Thialf, het World Cup Kwalificatietoernooi (WCKT), waar startbewijzen voor de eerste wereldbekers te verdienen zijn.

"Dat zorgt voor extra druk. Mensen hebben nu veel meer verwachtingen van mij. Dat komt omdat ik vorig seizoen zo goed heb gereden. Maar ik maak me daar niet heel veel zorgen over. Ik heb altijd druk gehad, het is in dit geval ook gezonde druk. Daarnaast ben ik misschien veranderd in de ogen van anderen, maar voor mezelf zeker niet."

'PR's aanscherpen'

Ook de snelheid van de schaatser van Reggeborgh is niet veranderd. Deze donderdag ging De Boo nog juichend over het ijs in Thialf. "Ik reed net mijn snelste tempo ooit. Hoe hard dat is? Dat houd ik nog even voor mezelf. Maar ik hoop dat we die snelheid morgen ook terugzien."

Dat het 20-jarige toptalent weer seconden van zijn persoonlijke records gaat afsnoepen, acht hij onwaarschijnlijk. "Als ik weer 3,5 seconden van mijn 1000 meter-PR haal en 1,5 seconden van het record op de 500 meter, dan stop ik", zegt hij lachend.

Voor dit seizoen heeft De Boo andere doelen gesteld. "Natuurlijk ga ik dit weekend tijdens het WCKT wel voor een PR. Ik heb al eens 34,21 gereden op de 500 meter, maar in Thialf is mijn snelste tijd vooralsnog 34,44. Er moeten dus nog zeker twee tienden vanaf en ik hoop mijn persoonlijke records nog wel wat aan te scherpen dit seizoen."

Deelname Nuis nog onzeker door liesblessure Het is nog maar de vraag of drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis meedoet aan het WCKT. Nuis kampt met de gevolgen van een liesblessure, die hij drie weken geleden opliep. "Er staat een langer herstel voor dan drie weken, dus of het verstandig is om te rijden is de vraag", zegt coach Dennis van der Gun. "Je loopt het risico nog meer schade op te lopen." Als Nuis het WCKT mist, is hij afhankelijk van een aanwijsplaats van de schaatsbond om de eerste wereldbekers te mogen rijden. "Dan heb je het niet in eigen hand", zegt Van der Gun, die de training van vrijdag afwacht voor er een beslissing wordt genomen.