NOS

NOS Schaatsen • vandaag, 06:10 Nederlandse schaatstop klaar voor eerste test: vijf vragen over het nieuwe seizoen

Nieuwe ijzers, schoenen en racepakken op het ijs in Thialf luiden het schaatsseizoen 2024/25 in. Na een lange trainingszomer komt de eerste grote wedstrijd van de winter eraan: het World Cup-kwalificatietoernooi, dat vrijdag begint in Heerenveen.

Op dat WCKT strijdt de Nederlandse top om startplekken voor wereldbekerwedstrijden. Gelijk een weekend vol belangrijke races. Bovendien is het een pre-olympisch seizoen, de start van de weg naar de Olympische Spelen van Milaan in 2026.

Hoe staat iedereen ervoor? Vijf vragen over de nieuwe verhoudingen in schaatsland.

Wie stopt deze winter Reggeborgh?

Reggeborgh was de ploeg die vorige winter grote indruk maakte. Met de wereldkampioen op de 5.000 meter Patrick Roest, met de altijd sterke Kjeld Nuis, maar ook met toptalent Jenning de Boo.

Toch maakte dit voorseizoen Tim Prins misschien wel de sterkste indruk. Na een winter in de schaduw van sprintkomeet De Boo kan hij nu zomaar eens doorbreken op de 1.000 meter en 1.500 meter. Prins reed vorig jaar al 1.06,41 op de kilometer en won de IJsselcup, de traditionele seizoensopening.

"Ik hoop dat alles op zijn plek valt als het straks echt moet", zegt Prins.

3:04 Tim Prins kan zomaar eens verrassen dit schaatsseizoen: 'Ben goed op weg'

Bij Reggeborgh kunnen ze op alle vlakken meedoen. Niet alleen op de sprint met De Boo en Prins, maar ook met wereldkampioen op de 500 meter Femke Kok, die er wel voorlopig wel uit ligt met een virusinfectie. Vergeet ook raketten op de middellange afstand Wesly Dijs en Nuis niet.

En wat dacht je van het allrounden? Roest rijdt nog altijd voor de ploeg van Gerard van Velde en dan hebben ze na haar vertrek bij Jumbo-Visma ook nog wereldkampioen Antoinette Rijpma-De Jong erbij gekregen.

De zwartgroenen van Reggeborgh zullen niet eenvoudig te verslaan zijn.

Wat weten we van de 'nieuwe' Essent-ploeg?

De leegloop was enorm. Dai Dai N'tab, Thomas Krol, Kai Verbij, Jorrit Bergsma, Jutta Leerdam en Rijpma-De Jong verlieten afgelopen winter de zo succesvolle Jumbo-Visma-ploeg. Het zwartgeel is roze geworden en heeft een nieuwe naam: Essent.

Jac Orie is nog steeds de coach en Sven Kramer heeft als technisch directeur de touwtjes in handen. "We hebben er bewust voor gekozen om een stap terug te zetten, het de tijd te geven en te groeien. Dat gaat misschien nu nog niet renderen, maar dát het gaat renderen is zeker", klinkt Kramer vastberaden.

2:56 Wat kan 'nieuwe' schaatsploeg Essent? Kramer: 'Bewust gekozen om stap terug te nemen'

Het is een team in opbouw, weet Kramer, maar de oud-kampioen hoopt wel dat er al gewonnen wordt in het eerste jaar. Al zal het lastig worden op een groot toernooi als de WK afstanden. Kanshebbers zijn sprinters Joep Wennemars en Merijn Scheperkamp.

En wat kan meervoudig olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting? Ze is nieuw bij de ploeg en sloeg bewust de eerste twee World Tour-shorttrackweekenden in Montreal over om zich te concentreren op de langebaan.

Kan Joy Beune weer schitteren?

Joy Beune was als wereldkampioen allround en wereldkampioen op de vijf kilometer de grote vrouw van afgelopen winter. Er was afgelopen zomer interesse vanuit meerdere ploegen, waaronder ook Team Essent, zo vertelde ze in de NOS Schaatspodcast. Maar ze koos ervoor om bij IKO te blijven.

"Ik voel wel ietsjes meer druk", zegt Beune. "Maar dat is een leuke verandering. Mensen kijken nu naar mij en verwachten iets."

3:55 Kan Beune succesjaar herhalen? 'Voel iets meer druk, maar leg ik mijzelf ook op'

In het kielzog van Beune heeft IKO een aantal interessante namen, zoals Robin Groot, die na het schaatspensioen van Irene Schouten zich zomaar eens kan aandienen voor de ploegenachtervolging.

Daarnaast is Michelle de Jong overgekomen van Reggeborgh en pikte IKO good old sprintkanon N'tab op bij Jumbo-Visma.

Wat blijft er van de ploeg van Anema over zonder Schouten?

Nu Irene Schouten is gestopt met schaatsen is Marijke Groenewoud de vrouw waarnaar gekeken wordt bij Albert Heijn Zaanlander. En dat vindt ze prima. "Ik heb een goede zomer gehad. Ik denk dat het wel goed zit."

De kracht van Groenewoud, en misschien daarom ook wel een zwakte, is dat zij veel kan. Allrounden, massastart, middellangeafstand, stayeren, noem maar op. Waar liggen dan haar doelen dit seizoen? "Op de WK afstanden natuurlijk", zegt ze. "Maar ook het EK allround hier in Thialf staat ook hoog op het lijstje."

2:48 Zonder Schouten is Marijke Groenewoud kopvrouw van AH-Zaanlander: 'Goede zomer gehad'

De ploeg heeft naast Groenewoud nog een blikvanger: Jorrit Bergsma, een oude bekende van coach Jillert Anema, is teruggekeerd. Maar de vraag is hoeveel de olympisch kampioen van 2014 nog kan op 38-jarige leeftijd.

De vorig jaar ongenaakbare Amerikaan Jordan Stolz hoort op papier ook bij de Nederlandse ploeg, maar hij zal vooral in de VS trainen.

En wie is toch die eenling in het zwart?

Tussen het roze van Essent, het groen van Reggeborgh en het rood van IKO rijdt een vrouw als eenling in het zwart. Jutta Leerdam verliet Jumbo-Visma en heeft haar eigen koers gekozen voor de Spelen in 2026, met een eigen coach Kosta Poltavets.

4:04 Leerdam zoekt via schoeisel, enkelfysio en bokswedstrijd haar weg in nieuw seizoen

Het inslaan van die eigen route was een keuze op gevoel, vertelde ze. Via nieuw schoeisel, een enkelfysio en een bokswedstrijd van haar vriend zoekt ze haar weg in het nieuwe seizoen.

"Het gaat goed, heel goed", zegt Poltavets. "De enkel is werk in uitvoering. Het gaat beter. Ze rijdt op nieuwe schoenen en dat bevalt wel goed."