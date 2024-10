ANP

NOS Schaatsen • vandaag, 06:00 Leerdam kiest eigen weg in nieuw schaatsseizoen, met tussenstop voor bokswedstrijd Robbert de Rijk verslaggever NOS Sport

Met een tas vol schaatsschoenen stapt Jutta Leerdam twee weken voor het begin van het seizoen Thialf binnen. De tweevoudig wereldkampioen op de 1.000 meter zoekt naar een nieuw paar, omdat haar oude eigenlijk wat te slap zijn geworden.

De zoektocht naar die nieuwe schoenen - voor schaatsers essentieel om hun kracht goed over te brengen op het ijs - is voor Leerdam een belangrijk onderdeel in haar nieuwe bestaan als schaatsster zonder commerciële ploeg.

"Ik denk dat het met nieuwe en hardere schoenen nog beter kan gaan", zegt ze aan de zijde van haar persoonlijke coach Kosta Poltavets. Het duo is herenigd nu Leerdam na twee jaar onder schaatscoach Jac Orie weer haar eigen pad bewandelt.

Ze straalt als ze vertelt over hoe ze hun samenwerking weer hebben opgepakt. "Lekker werken aan mijn techniek en zijn speciale oefeningetjes weer doen. Het zet mijn hersenen ook weer echt aan het werk."

4:04 Leerdam zoekt via schoeisel, enkelfysio en bokswedstrijd haar weg in nieuw seizoen

Leerdam koos er na haar vertrek bij Jumbo-Visma voor om zich niet te binden aan een nieuw commercieel team. Ze bepaalt samen met Poltavets haar plan, maar sluit waar dat kan wel aan bij de internationale ploeg Team NOVUS.

"In die ploeg zitten schaatsers uit veel verschillende landen die sowieso de wereldbeker rijden. Ik weet nu al dat ik tijdens die reizen dus ook mensen om mij heen heb en dat is fijn."

De enkel

In haar volledig zwarte outfit - "Ik heb gewoon gekeken waar de letters van mijn sponsor het best zichtbaar op waren" - oogt Leerdam opgewekt. Ze straalt het vertrouwen uit dat er met name aan het einde van het vorige seizoen niet altijd was.

Problemen in het enkelgewricht zorgden ervoor dat presteren niet meer zo vanzelfsprekend was als voorgaande jaren. Tijdens de schaatsbeweging zakte het gewricht weg waardoor ze minder kracht kon leveren op het ijs.

ANP

Het onderzoek dat ze er dit voorjaar naar liet doen, leerde haar wat de oorzaak was, maar een definitieve oplossing is er nog niet. "Die botjes in mijn voet springen gewoon verkeerd en daardoor staat alles daar op spanning. Nu krijg ik er gewoon een kneiterharde klap op van de fysio als het vastzit."

Weg bij Orie

Dat de grote glimlach even weg was bij de 25-jarige sprinter, had ook te maken met de strubbelingen bij haar vorige ploeg. Na de Olympische Spelen van 2022, waar ze zilver won op de 1.000 meter, stapte ze aan boord bij het Jumbo-Visma van Orie. In 2023 behaalde ze onder zijn leiding goud op de WK afstanden en EK sprint, maar afgelopen seizoen moest ze genoegen nemen met brons op zowel de WK afstanden als WK sprint.

"Ik voelde aan het einde van het seizoen dat het voor mij gewoon niet werkte. Dat gaf mij het gevoel dat ik weg wilde. Maar ik vond ook dat ik het nog een kans moest geven."

Volgens Leerdam verliepen de onderhandelingen over een nieuw contract daarna vrij normaal, maar gaf haar gevoel aan dat ze een andere weg in moest slaan.

ANP Leerdam met haar voormalig coach Jac Orie

Na de breuk met Jumbo-Visma liet technisch directeur Sven Kramer weten dat zij de deur voor Leerdam hebben dichtgedaan, mede omdat "niemand groter is dan het team".

Een onnodige uitspraak, vindt Leerdam. "Ik wil er eigenlijk niet veel uitspraken over doen, maar ik vind dat respectloos. Na alles wat ik voor de ploeg had betekend. We hebben gewoon twee jaar goed samengewerkt en dan gebeurt het in sport dat je daarna je eigen weg volgt."

Milaan 2026

Waar die eigen weg van Leerdam toe moet leiden is geen geheim: olympisch goud op de Spelen van Milaan in februari 2026. Om de kans daarop zo groot mogelijk te maken investeert ze nu tijd in het vinden van het perfecte materiaal.

"Natuurlijk wil ik ook komend seizoen weer zo veel mogelijk winnen, maar ik zie het ook als een jaar investeren. Vooral mijn materiaal goed onder de knie krijgen zodat ik daar in het olympische seizoen met een fijn gevoel op kan vertrouwen."

NOS

Ook wil ze het komende jaar soms andere keuzes maken. Haar moeder werd vorig jaar ernstig ziek waardoor ze is gaan beseffen hoe veel de sport vraagt en wat ze daardoor mist. "Ik heb al jaren amper Kerst gevierd, bijvoorbeeld."

Bokswedstrijd

En daarom ook vliegt ze na het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers (8-10 november) niet rechtstreeks naar de eerste wereldbeker in Japan, maar doet ze dat met een tussenstop in de Verenigde Staten. Haar vriend Jake Paul vecht daar op 15 november een bokswedstrijd tegen icoon Mike Tyson.

"Dat zijn voor hem zijn Olympische Spelen. Hij wil heel graag dat ik daarbij ben en dat wil ik ook. Dus daar kies ik voor."

De dubbele jetlag die dat haar zal opleveren, neemt ze op de koop toe. "Presteren in Japan wordt misschien lastig, maar er zijn ook belangrijkere dingen in het leven. Het gevecht meemaken gaat mij meer blijheid en energie geven om uiteindelijk het seizoen met de wereldtitel af te sluiten."