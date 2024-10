Ook in het schaatsen is er nu de gele kaart (en die kan grote gevolgen hebben)

Hij was er al in het voetbal, hockey en in het handbal, maar nu krijgt ook het schaatsen ermee te maken: de gele kaart. Langebaanschaatsers kunnen daar vanaf deze winter tegenaan lopen. Maar wanneer kunnen schaatsers zo'n kaart krijgen en wat heeft het voor gevolgen? Dat leggen we uit.

De gele kaart geldt vanaf dit seizoen. "Natuurlijk hebben wij in het schaatsen ook kleine incidenten, maar dat is niet de hoofdreden waarom deze regel wordt ingevoerd", vertelt Hanjo Heideman, van de Internationale Schaats Unie (ISU). "De voornaamste reden is dat we de regels in het shorttrack en het langebaanschaatsen meer gelijk willen trekken."