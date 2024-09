IJsbaan Thialf voert helmplicht in na ongelukken met letsel

Topsporters

Topsporters zijn deels uitgezonderd van de regel. In Nederland is een helm al jaren verplicht bij de shorttrack, marathonschaatsen en massastart. Ook bij de teamspring en ploegenachtervolging moeten schaatsers van de Internationale Schaatsunie (ISU) een helm dragen. Langebaanschaatsen kiezen zelf of ze een helm willen dragen of verenigingen stellen dat verplicht. IJsbaan Thialf wil zich niet mengen in het beleid van de ISU.

Langebaanschaatsster Femke Kok: "Als professionals zijn wij goed getraind en weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Het is vooral enorm schrikken als we een minder ervaren sporter een harde klap zien maken", zegt Kok. Ze vindt de helmplicht voor recreanten in Thialf een goed idee. "Een ongeluk zit in een klein hoekje."