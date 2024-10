NOS Schaatsen • vandaag, 17:23 Zonder kampioenen maakt directeur Kramer verjongingsslag: 'Stuk beter dan vorig jaar'

1:34 Jeugdig Team Essent vol vertrouwen: 'Gaan het beter doen dan vorig jaar'

Thialf kleurt dinsdag even magenta. Het is de kleur van de nieuwe hoofdsponsor, energieleverancier Essent, van de schaatsploeg van coach Jac Orie en directeur Sven Kramer.

Jumbo, de vorige hoofdsponsor, doet na elf jaar een stapje opzij, maar blijft nog wel betrokken bij de ploeg. Met de deal keert Essent na tien jaar afwezigheid terug in de schaatssport.

Gedaanteverwisseling

Met de metamorfose van Jumbo-Visma naar Essent heeft ook de schaatsploeg zelf een gedaantewisseling ondergaan. Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Kai Verbij en Jorrit Bergsma vertrokken allen.

Tegenover de exodus van erkende kampioenen staat een belangrijke aanwinst: shorttrackster Suzanne Schulting is het nieuwe boegbeeld van de ploeg. Eerder al kwamen ook de talenten Freek van der Ham en Meike Veen. Directeur Kramer heeft er een heel goed gevoel over.

"Ik denk dat we het dit jaar een stuk beter gaan doen dan vorig jaar", stelt een zelfverzekerde en ontspannen Kramer. "We hebben een verjongingsslag gemaakt. Als we deze jonge sporters de ruimte geven om te groeien en fouten te maken, dan heb ik er een heel goed gevoel over."

ANP Suzanne Schulting bij de presentatie van Team Essent

Bij het verlies van vele grote namen met indrukwekkende prijzenkasten wil Kramer niet te lang stilstaan. "We hebben er bewust voor gekozen om een stap terug te zetten, de tijd te nemen en te groeien. Het gaat misschien nog niet gelijk renderen, maar dát het gaat renderen is zeker."

Daarvoor gaat de schaatsploeg niet over één nacht ijs. "Je krijgt natuurlijk de Winterspelen in Milaan. Maar ons langetermijndoel is 2030, daar gaan we evalueren."

De toppers van de toekomst

De nieuwe lichting toppers staat klaar, zo veel is duidelijk. De schaatsers zelf staan te trappelen, zo vertellen ze zelf. Naast shorttracktser Schulting (27) moeten langebaanschaatsers Merijn Scheperkamp (24) en Joep Wennemars (21) gezicht geven aan de nieuwe topploeg in het schaatsen.

Wennemars is herstellende van een blessure aan zijn meniscus, maar barst van de positiviteit en ambitie. "Als je pech hebt ben je maandenlang met zo'n blessure bezig, als het goed gaat dan kan het snel gaan. Ik ga er vanuit dat ik aan de goede kant zit, tot op heden lijkt dat zo te zijn."

Over de samenstelling van Team Essent is Wennemars helder. "Ik heb heel veel geloof in deze ploeg. Er is veel veranderd sinds het voorjaar, veel nieuwe schaatsers die een stuk jonger zijn. Maar iedereen is hongerig en wil graag beter worden. De sfeer is heel goed, op een hele gezonde manier lijkt het de goede kant op te gaan."

ANP Joep Wennemars

Die goede sfeer in de jonge groep moet dit jaar dan ook al zijn vruchten afwerpen, als het aan Wennemars ligt. Gevraagd naar zijn doelen antwoordt hij kort en bondig: "Het wereldkampioenschap... Of dat realistisch is? Ik ga er wel voor."

En Scheperkamp? Die had zich meer voorgesteld van afgelopen seizoen, waarvan hij zelf zegt dat het teleurstellend was. "Maar ik hoop nu op een heel goed seizoen, waarin we ons verbeteren. En daar horen op ons niveau mooie titels bij. We hebben er hard aan gewerkt deze zomer, dus ik ben benieuwd."

Als 24-jarige is Scheperkamp opvallend genoeg één van de routiniers in de jonge Essent-ploeg. Dat deert hem niet. "Ik kan wel zien of mensen kunnen schaatsen of niet. Op dit moment heb ik het gevoel dat het goed gaat en dat zie ik ook. Maar het moet ook in de wedstrijd maar eens gebeuren."

Het nieuwe seizoen

Het nieuwe schaatsseizoen laat nog even op zich wachten: op 8 november zijn in Heerenveen kwalificatiewedstrijden voor de wereldbekers. Van 22 tot en met 24 november staan vervolgens de eerste wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagano op het programma.