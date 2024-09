Team Essent

NOS Schaatsen • vandaag, 03:55 Essent nieuwe hoofdsponsor schaatsteam Jumbo: 'Belangrijk voor hele schaatssport'

Energieleverancier Essent is vanaf 1 oktober de nieuwe hoofdsponsor van de schaatsploeg van coach Jac Orie en commercieel directeur Sven Kramer. Jumbo, de vorige hoofdsponsor, doet na elf jaar een stapje opzij, maar blijft nog wel betrokken bij de ploeg. Met de deal keert Essent na tien jaar afwezigheid terug in de schaatssport.

"We zijn er hartstikke blij mee. De samenwerking met Essent is niet alleen voor ons belangrijk, maar ook belangrijk voor de gehele schaatssport", aldus Orie.

De ploeg kende afgelopen jaar een moeizaam seizoen. Er werd weinig gewonnen, terwijl het team lange tijd de meest dominante ploeg van Nederland was. Ervaren krachten als Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Kai Verbij en Jorrit Bergsma vonden hun heil ergens anders.

Vernieuwing is nu het credo, met de Winterspelen van 2026 in het achterhoofd.

Sponsorschap breder dan alleen schaatsploeg

De deal met Essent beslaat minimaal drie jaar. In het sponsorschap staat niet alleen de schaatsploeg centraal, het bedrijf gaat ook helpen bij het verduurzamen van kunstijsbanen en verbindt zich als maatschappelijk partner aan de Sven Kramer Academy.

De stichting van de viervoudig olympisch kampioen heeft als doel om jeugd en volwassenen te enthousiasmeren voor de schaatssport.

Een mooie stap, aldus Kramer: "Schaatsen is toch een beetje cultureel erfgoed, maar helaas is er een terugloop in het aantal kinderen dat schaatst. Een van onze doelstellingen is dat ieder kind voor zijn 13de een keer geschaatst moet hebben. Als we dat samen met Essent vorm kunnen geven, is dat fantastisch."

Vernieuwing

Orie en Kramer haalden een aantal nieuwe schaatsers binnen, waarvan shorttrackster Suzanne Schulting misschien wel de meest verrassende was. De meervoudig olympisch kampioene gaat onder de vleugels van Orie en Kramer naast haar shorttrackcarrière een langebaantraject volgen. Eerder haalde de ploeg - waar ook Joep Wennemars deel van uitmaakt - de talenten Freek van der Ham en Meike Veen al binnen.

Met een mix van gevestigde namen en jong talent richt Orie zich nu op ontwikkeling en groei. "We zijn altijd een team geweest dat de grenzen probeert op te rekken en nieuwe dingen wil proberen, om uiteindelijk betere prestaties neer te zetten", aldus de coach en sportief directeur van het team.

ANP Suzanne Schulting tijdens een training in Thialf vorige maand

Of Team Essent nog andere schaatsers wil vastleggen voor komend seizoen? "Nee, dit is het team waarmee we het gaan doen", reageert Orie resoluut. Ook een mogelijke terugkeer van Leerdam bij de ploeg, die eind vorig seizoen besloot individueel verder te gaan, is uitgesloten.

Nieuwe seizoen

Het nieuwe schaatsseizoen laat nog even op zich wachten: op 8 november zijn in Heerenveen kwalificatiewedstrijden voor de wereldbekers. Van 22 tot en met 24 november staan vervolgens de eerste wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagano op het programma.