ANP Patrick Roest op de NK afstanden van vorig seizoen

NOS Schaatsen • vandaag, 17:49 Roest mist kwalificatie wereldbekers door klachten na trekken verstandskies

Patrick Roest komt niet in actie bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers, dat dit weekend in Thialf wordt gehouden. De 28-jarige schaatser kampt met fysieke klachten, nadat twee weken geleden zijn verstandskies is getrokken.

"Het plan was om hier goed aan de start te staan, alleen het herstel is niet snel genoeg gegaan. Als ik een inspanning doe op de fiets of op het ijs, heb ik last van een kloppend gevoel of hoofdpijn."

Roest nam vanochtend het besluit om niet te rijden. "Ik heb nog een wedstrijdvoorbereiding gedaan. Toen merkte ik gelijk dat ik fysiek niet goed genoeg ben om een 5 kilometer volle bak te rijden. Het zou niet goed zijn voor mijn lichaam. Ik had nog hoop omdat het iedere dag een stapje beter ging. Je hoopt altijd om te kunnen racen."

0:49 Geen kwalificatietoernooi voor Roest: 'Afwachten of je aanwijsplek krijgt'

De tweevoudig wereldkampioen op de 5 kilometer kreeg last van vermoeidheid en wist in eerste instantie niet waar het vandaan kwam.

"Toen zagen we dat de verstandskies ontstoken was. Ik had er niet heel veel last van, maar fysiek deed het toch wat met mijn lichaam, dus we moesten hem eruit halen. Ook met het oog om op tijd fit te zijn, maar het is zeker een tegenvaller dat ik het besluit moet nemen om niet te rijden."

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

Bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen worden op alle afstanden de tickets verdeeld voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Roest zou in aanmerking kunnen komen voor een aanwijsplek, gegeven door schaatsbond KNSB. Maar het is niet zeker of hij over twee weken al fit genoeg is om in actie te komen in het Japanse Nagano.

"Het is afwachten of je een aanwijsplek krijgt. Het belangrijkste is om nu af te wachten hoe ik mij ga voelen en hoe mijn gezondheid straks is. Ik moet af van die klachten, dan ga ik weer denken aan wedstrijden rijden."

Deelname Nuis nog onzeker door liesblessure Het is nog maar de vraag of drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, ploeggenoot van Roest, meedoet aan het WCKT. Nuis kampt met de gevolgen van een liesblessure, die hij drie weken geleden opliep. "Er staat een langer herstel voor dan drie weken, dus of het verstandig is om te rijden is de vraag", zegt coach Dennis van der Gun. "Je loopt het risico nog meer schade op te lopen." Als Nuis het WCKT mist, is hij afhankelijk van een aanwijsplaats van de schaatsbond om de eerste wereldbekers te mogen rijden. "Dan heb je het niet in eigen hand", zegt Van der Gun, die de training van vrijdag afwacht voor er een beslissing wordt genomen.

Of het realistisch is dat Roest in Japan al in actie komt? "Ik wil niets liever dan wedstrijden rijden. Daarvoor train je de hele zomer, ik wil mooie dingen laten zien. Het zou reëel kunnen zijn. De afgelopen weken stonden in het teken om fit te worden en hier aan de start te staan. Nu kan ik rust nemen en kijken wat het beste plan is."

"Het seizoen is gelukkig nog lang en we gaan focussen op wat er later nog komt."