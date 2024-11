NOS Schaatsen • vandaag, 15:18 Rijpma-de Jong in de wachtkamer na teleurstellende 3.000 meter, Groenewoud wint

Antoinette Rijpma-de Jong is nog niet zeker van wereldbekerdeelname op de 3.000 meter. Een dag na haar winst op de 1.500 meter stortte ze in op de dubbele afstand en klokte ze bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen de vijfde tijd: 4.03,74.

Daarmee is ze afhankelijk van de selectiecommissie van schaatsbond KNSB, die voor het vijfde ticket ook kan kiezen voor een aanwijsplek voor een schaatser die niet aan het wereldbekerkwalificatietoernooi kon meedoen. En die kans is aanwezig, omdat Joy Beune zich ziek moest afmelden.

Marijke Groenewoud voldeed wel aan de verwachtingen en was met 3.58,87 de snelste op de drie kilometer.

Groenewoud en Rijpma-de Jong golden als favorieten op de drie kilometer en waren in de slotrit aan elkaar gekoppeld. Het ging tot halverwege de race gelijk op, maar in het tweede deel kreeg Rijpma-de Jong het zwaar. Ze zag Groenewoud snel uit beeld verdwijnen en kon zich niet meer herpakken.

"Ik raakte ze niet goed", was de conclusie van Rijpma-de Jong na haar race. "Of je raakt ze of je moet vechten en dit was vechten. Dit was geen schaatsen meer."

Naast Groenewoud zijn Merel Conijn, Sanne in 't Hof en Elisa Dul zeker van deelname aan de wereldbekers in Nagano (22-24 november), Peking (29 november-1 december), Calgary (24-26 januari) en Milwaukee (31 januari-2 februari).

Conijn en In 't Hof reden in de voorlaatste rit tegen elkaar en maakten er een spannende onderlinge strijd van. Conijn won die en klokte de tweede tijd (4.02,31), de tijd van In 't Hof was goed voor de derde plaats: 4.02,62.

Dul reed alleen, omdat Beune zich ziek had gemeld. Zij werd met een tijd van 4.03,34 vierde.

Beune ziek

Beune trok zich kort voor de start van de 3.000 meter terug en zou in plaats van Rijpma-de Jong aangewezen kunnen worden voor de eerste vier wereldbekers.

De wereldkampioene allround had op dag twee van het WCKT koorts, waardoor de medische staf van IKO-X2O het onverantwoord vond haar te laten starten. Of ze morgen de 5.000 meter zal rijden, is afhankelijk van haar herstel de komende 24 uur.

Beune, die bij de WK allround afgelopen jaar onder andere de 3.000 meter won, veroverde gisteren met een tweede plaats al wel een wereldbekerticket voor de 1.500 meter. Toch baalde ze na afloop. "Het was meer gekrabbel dan dat ik aan het schaatsen was."

Schulting op de 500

De volgende afstand bij de vrouwen is de 500 meter. Daarop doet onder anderen Suzanne Schulting, die de eerste twee shorttrack World Tours oversloeg vanwege een lichte terugval in de revalidatie na haar enkelbreuk, een gooi naar een startbewijs.

"Mijn enkel doet het op dit moment heel goed op de langebaan, op de shorttrack iets minder", aldus Schulting. Ze doet mee aan de 500 meter, maar haar ultieme doel is de 1.000 meter van morgen.

