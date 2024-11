NOS Schaatsen • vandaag, 12:23 Nuis schaatst wereldbekerkwalificaties niet door liesproblemen, Beune is ziek

Kjeld Nuis mist dit weekend het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers (WCKT), dat in Thialf wordt gehouden. De 34-jarige schaatser heeft te veel last van een scheurtje in zijn lies, die hij enkele weken geleden opliep.

Ook Joy Beune komt zaterdag niet in actie tijdens de WCKT. De nummer twee van de 1.500 meter van gisteren heeft koorts en meldt zich ziek af voor de 3.000 meter.

De medische staf van haar team IKO-X20 vindt het onverantwoord om te rijden. Het is nog onduidelijk of Beune zondag wel op de 5.000 meter in actie kan komen.

'Bittere pil'

Nuis baalt van zijn afwezigheid dit weekeinde: "Het is een bittere pil. Ik twijfel eigenlijk nog steeds, maar bij een start vanuit stilstand is er een risico dat het niet goed gaat. Nu kan ik in ieder geval fit het tweede deel van het seizoen in."

2:33 Nuis meldt zich met moeite af voor WCKT in Thialf: 'Maar mijn lijf moet nog langer mee'

Nuis stond op de startlijsten van de 1.000 en de 1.500 meter. Doordat hij geblesseerd is, komt hij zondag op zijn 35ste verjaardag ook niet in actie en daar baalt hij wel van.

"Ik heb er alles aan gedaan. 's Ochtends heb ik een ijsbad genomen, 's middags een zout bad, heb massages gehad en een sauna gepakt. Maar de staf zegt nu: jij gaat niet rijden. Ze nemen mij in bescherming en ja, ik heb maar één lijf en ik moet nog langer mee."

Aanwijsplek

Twee jaar geleden miste Nuis het wereldbekerkwalificatietoernooi ook. Toen raakte hij een dag voor de wedstrijd geblesseerd aan zijn lies. De Leidenaar mocht destijds op basis van een aanwijsplek alsnog deelnemen aan de wereldbekers.

Dat kan nu ook weer het geval zijn, maar het is natuurlijk de vraag of Nuis fit genoeg is om over twee weken in actie te kunnen komen in het Japanse Nagano.

"Ik ga er stiekem wel vanuit dat ik aangewezen word. Ik ben de enige Nederlander die op die twee afstanden een WK-medaille heeft gewonnen, maar ik ga er niet over."

Eerdere afmeldingen

Patrick Roest meldde zich dit weekend ook al af voor het toernooi in Thialf. De 28-jarige schaatser kampt met fysieke klachten, nadat twee weken geleden zijn verstandskies is getrokken. Ook Femke Kok kan niet meedoen, zij heeft last van het CMV-virus.