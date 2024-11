Wekdienst 9/11: Buitenlandminister praat met Israëlische collega • Koploper PSV tegen NAC

Goedemorgen! Buitenlandminister Veldkamp praat met de Israëlische minister Saar van Buitenlandse Zaken over de gewelddadige incidenten in Amsterdam en koploper PSV speelt tegen NAC.

Eerst het weer: op de meeste plekken blijft het grijs vandaag, met hier en daar een beetje regen. Alleen in het zuidoosten breekt mogelijk de zon even door in de loop van de dag. Het wordt 7 tot 10 graden. De komende dagen is er vrij veel bewolking met vooral maandag ook wat regen bij zo'n 11 graden.