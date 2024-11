EPA Trump bij een campagnebijeenkomst eerder deze maand

NOS Nieuws • vandaag, 01:31 'Team Trump bereidt terugtrekking uit klimaatakkoord voor'

Het transitieteam van Trump bereidt terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs voor, schrijft The New York Times op basis van anonieme bronnen die bij de gesprekken betrokken zijn. Ook zou hij het aantal natuurmonumenten in het land drastisch willen verkleinen, om zo meer olie- en gasboringen mogelijk te maken.

De Verenigde Staten traden in 2015, toen Barack Obama nog president was, toe tot het klimaatakkoord. In 2017 trok Trump de VS terug uit het verdrag, maar nadat Biden hem opvolgde kon de VS direct weer aanschuiven.

Dat kon toen gemakkelijk, omdat landen binnen drie jaar na toetreding niet direct uit het klimaatakkoord konden stappen. Dat was vastgelegd om zo'n terugtrekking te voorkomen. Nu kan een terugtrekking van de VS mogelijk wel grote gevolgen hebben, omdat die wachttijd bijna tien jaar na het akkoord niet meer geldt.

Trump zal naar verwachting ook een einde maken aan een door Biden ingestelde blokkade van de export van nieuw vloeibaar aardgas naar grote markten in Azië en Europa, schrijft de krant.

4 miljard ton extra aan CO2-uitstot

De klimaatsite CarbonBrief berekende aan het begin van de Amerikaanse verkiezingscampagne dat de terugkeer van Trump in het Witte Huis kan leiden tot in totaal 4 miljard ton extra aan CO2-uitstoot. Die hoeveelheid zou alle uitstoot die de wereld in de afgelopen vijf jaar uitspaarde door duurzame opwekking, ruimschoots tenietdoen.