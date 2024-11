AFP Donald Trump

NOS Nieuws • vandaag, 22:54 Arrestaties om Iraans moordcomplot op Trump

In de Verenigde Staten zijn drie mensen aangeklaagd omdat ze ervan worden verdacht dat ze in opdracht van Iran plannen hadden gemaakt om Donald Trump te vermoorden.

Twee Amerikanen zijn opgepakt, de derde verdachte, Farhad Shakeri, zit waarschijnlijk in Iran, schrijven Amerikaanse media. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweert dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) Shakeri heeft gevraagd om een moordplan op te stellen.

Dat moest gebeuren vóór de presidentsverkiezingen. Het zou een wraakactie zijn voor de Amerikaanse moordaanslag op de bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, Qassem Soleimani, in 2020. Hij werd gedood bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad. Trump was op dat moment president van de Verenigde Staten. Iran zei toen al meteen dat het de aanslag op Soleimani wilde wreken.

Shakeri komt uit Afghanistan en kwam als kind naar de Verenigde Staten. Na een jarenlange gevangenisstraf werd hij in 2008 door de Amerikanen het land uit gezet. Volgens justitie kende Shakeri de twee andere verdachten uit zijn tijd in de gevangenis. Hij zou ze al eens eerder hebben ingehuurd om een Iraans-Amerikaanse activist aan te vallen.

Amerikaanse verkiezingen

De Revolutionaire Garde zou hem in oktober hebben gevraagd om binnen een week een moordplan te maken. Als dat binnen die korte tijd niet zou lukken, zou het plan over de verkiezingen heen worden getild. De Iraniërs gingen ervan uit dat Trump de verkiezingen zou verliezen en dat het daarna makkelijker zou zijn om hem te vermoorden.

De informatie komt van Shakeri zelf. In de aanklacht staat dat hij de plannen heeft onthuld in een aantal telefoongesprekken met de FBI. Hij werkte naar eigen zeggen mee om zo een lagere gevangenisstraf voor elkaar te krijgen voor iemand anders die vastzit in de VS.

Hoewel de FBI oordeelde dat een deel van de informatie die hij had verstrekt onjuist was, werden zijn verklaringen over een complot om Trump te vermoorden wel als betrouwbaar beoordeeld.