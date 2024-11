ANP Foto ter illustratie

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 23:06 Vrouw redt kinderen van snelweg na ongeluk A15: 'Vertrouwde haar meteen'

Een vrouw uit Rockanje heeft deze maand vier kinderen na een ongeluk op de A15 in veiligheid gebracht. De kinderen zaten bij hun vader in de auto toen de man midden op de snelweg op een ander voertuig botste.

Het ongeluk gebeurde op 2 oktober bij de Botlektunnel in Rotterdam. Gert-Jan Donk reed met zijn vier kinderen naar huis toen er plots een bestelbus voor hem op zijn voorganger klapte. Donk kon niet meer remmen en botste vervolgens zelf op de achterkant van de bus.

"Toen ging alles heel snel. Een keiharde klap, gierende banden en de airbags die naar buiten komen. De kinderen waren doodsbang", vertelt hij aan Rijnmond.

Levensgevaarlijke plek

De auto raakte zwaar beschadigd kwam tot stilstand op de linkerbaan. Ook Donk raakte door de klap gewond. Zijn kinderen tussen de 2 en 10 jaar bleven nagenoeg ongedeerd.

"Sta je daar met vier huilende kinderen op de snelweg. Naast ons de vangrail, en dan nog een vangrail met tegenliggend verkeer dat uit de tunnel kwam. Het was een levensgevaarlijke plek en ik kon geen kant op."

Op dat moment reed Laura Don in haar auto langs de plek van het ongeluk. "Toen ik vlak bij de plek reed waar het was gebeurd zag ik dat er kinderen uit de auto kwamen", vertelt ze aan de omroep.

Blonde vrouw in witte auto

Ze twijfelde geen moment en stopte direct, stapte uit en bood aan de kinderen in veiligheid te brengen. "Ik dacht: ze moeten daar weg. Ze zijn vast ook hartstikke geschrokken van alles."

Met toestemming van de vader nam ze de kinderen mee. "Ik was zo opgelucht dat ze van die plek weggingen", zegt Donk.

Maar in alle hectiek was hij vergeten haar gegevens te noteren. Toen de politie hem later vroeg waar zijn kinderen waren, besefte hij dat hij ze aan een onbekende vrouw had meegegeven en niet wist waar ze naartoe gingen.

"Het daalde toen pas bij mij in. 'Ja, bij een blonde vrouw in een witte auto', zei ik. Ik had haar nummer niet, zelfs niet haar kenteken. Dat was natuurlijk wel even slikken", vertelt hij. "Maar ik vertrouwde haar gek genoeg meteen."

Vreemde situatie

Ondertussen had Don vier onbekende kinderen in haar auto. "Ik wilde eigenlijk hun moeder bellen dat we eraan kwamen, maar geen van hen wist haar nummer. Gelukkig wist het oudste kind wel waar ze woonden", zegt Don.

Ze bracht de kinderen naar hun moeder en reed daarna naar huis. Eenmaal thuis bedacht ze dat het best een vreemde situatie was geweest, ook voor de vader. "Een vreemde vraagt of ze je kinderen mee kan nemen. Ik zat ook ineens met vreemde kinderen in mijn auto. Dat besef je dan later pas", lacht ze.

Persoonlijk bedanken

Na het ongeluk ging Donk op zoek naar de vrouw die zijn kinderen in veiligheid had gebracht. Dat lukte en de twee hebben inmiddels contact met elkaar. Ook willen ze binnenkort afspreken.

"Ik vind het leuk om hem even weer te zien. Ik vond het stom van mezelf dat ik geen telefoonnummer had achtergelaten. Nu kan ik toch aan hem vragen hoe het gaat", zegt Don.

Donk: "Zo kan ik haar toch even persoonlijk bedanken. Ze had ook door kunnen rijden, maar dat heeft ze niet gedaan."