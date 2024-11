Vlaamse schoonmaakster veroordeeld voor stelen huwelijkscadeaus

Een schoonmaakster uit Vlaanderen is veroordeeld voor het bestelen van een gezin bij wie ze werkte, schrijft de Belgische omroep VRT Nieuws . Ze stal geld dat het koppel had gekregen als huwelijkscadeau en leegde ook de spaarpotten van de kinderen. Ze kreeg een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een boete van 208 euro opgelegd.

De 29-jarige schoonmaakster ging in augustus vorig jaar aan de slag bij het koppel uit Keiem, in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Al snel merkte het koppel dat er spullen waren verdwenen. Een maand later werd haar huis doorzocht door de politie.