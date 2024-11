NOS/ANP

NOS Schaatsen • vandaag, 06:16 Schaatsseizoen begint met kwalificatietoernooi en goed gevulde ziekenboeg Sebastiaan Timmerman schaatscommentator NOS Sport

Kunnen Jenning de Boo en Tim Prins hun vorm van vorig seizoen bevestigen? Heeft Jutta Leerdam haar enkel weer onder controle? En wie vult de leegte die is achtergelaten na het afscheid van Irene Schouten?

Zomaar wat vragen voorafgaand aan het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers, het WCKT, waarmee het schaatsseizoen vanavond in Thialf wordt geopend.

Vanaf 18.00 uur staan de 5.000 meter voor mannen, de 500 meter voor mannen en de 1.500 meter voor vrouwen op het programma.

Op de 5.000 meter ontbreekt de wereldkampioen. Patrick Roest heeft te veel last van het verwijderen van een verstandskies. Zonder Roest liggen er volop kansen voor Chris Huizinga en Beau Snellink. In de nieuwe kleuren van Team Essent reden beiden al sterk in een trainingswedstrijd, waarin Huizinga met 6.11,80 zijn snelste tijd ooit in Thialf realiseerde.

Nog een rondje

Huizinga reed zelfs na het voltooien van de vijf kilometer nog op volle snelheid door. Hij had niet door had dat hij al gefinisht was. "Ik had wel een bel gehoord, maar die was bedoeld voor Kars Jansman, die nog een rondje door moest."

"Jac (Orie, zijn trainer, red.) riep op de kruising dat ik al gefinisht was en kon stoppen, anders was ik nog het hele rondje doorgereden."

Ook Jorrit Bergsma (AH-Zaanlander) en Marcel Bosker (Reggeborgh) kwamen in de voorbereiding goed voor de dag. Vorig seizoen grepen ze op het WCKT naast de wereldbekertickets, waarvoor een plek bij de beste vijf nodig is.

Bij de sprinters lieten De Boo en Prins de laatste weken al snelle tijden noteren. Zo knalde De Boo vorige week op de 500 meter naar 34,58 waarmee hij de snelste Nederlander op de 500 meter is tot dusver. Prins reed de snelste 1.000 meter in het voorseizoen (1.08,37) waarbij vooral zijn eerste volle ronde (24.79 seconden) opviel.

Sprinter Dai Dai Ntab start ook op de 500 meter, maar heeft last van een buikspier. Tot vorige week kon hij niet starten, maar afgelopen weekeinde reed hij zijn eerste trainingswedstrijd. Voor Joep Wennemars werd het halen van het WCKT een geslaagde race tegen de klok na een operatie aan zijn knie.

Bekijk hieronder in de carrousel een vooruitblik per ploeg:

Hein Otterspeer ontbreekt vanavond op de 500 meter, maar hoopt zondag wel te kunnen starten op de 1.000 meter. Ook het rijden van Kjeld Nuis is nog altijd onzeker. Nuis kampt met een liesblessure en wacht de training van vrijdag af voordat hij beslist of hij de 1.500 meter (zaterdag) kan rijden.

Volle ziekenboeg

Daarmee is de ziekenboeg van Reggeborgh behoorlijk gevuld, want sowieso komt wereldkampioen Femke Kok dit weekeinde niet in actie door een virusinfectie. Voor haar is het, net als voor Roest, niet ongunstig dat vier van de zes wereldbekers dit seizoen pas na oud en nieuw worden gereden.

In tegenstelling tot Kok is Jutta Leerdam weer fit. De enkelproblemen, die haar vorig jaar dwarszaten, lijken onder controle. De sprintster vertrok bij Jumbo-Visma en is als individuele atleet verdergegaan, traint onder Kosta Poltavets en was de afgelopen tijd vooral bezig met een zoektocht naar nieuw schoeisel.

Leerdam besloot de 1.500 meter van vanavond over te slaan en komt morgen op de 500 meter voor het eerst in actie.

