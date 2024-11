Kris Bleyenberg Het voormalig regeringsvliegtuig

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 11:29 Te jong voor het museum, oud-regeringsvliegtuig gaat naar Kenia

Het voormalig regeringsvliegtuig KBX gaat naar Kenia. De Fokker 70 is gekocht door het Keniaanse bedrijf Skyward Express.

"Het vliegtuig is nu te goed om te laten staan en de waarde is nog te groot om het naar een museum te brengen", zegt de huidige eigenaar Kris Bleyenberg tegen Omroep Zeeland. Hij verwacht dat het toestel nog tien tot vijftien jaar kan vliegen.

Met de verkoop aan Kenia wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van het vliegtuig. Het werd op 13 september 1995 in gebruik genomen met de registratie PH-KBX, waarbij de K voor koningin en BX voor Beatrix stond.

Jarenlang vloog het toestel de wereld rond, met de koningin, koning en ministers. Beatrix' zoon Willem-Alexander zat regelmatig zelf aan het stuur. Behalve over een viproom beschikte het vliegtuig over een stafkamer en een dienstruimte. In een afgesloten ruimte stonden een fax en satelliettelefoon. In 2010 kreeg de KBX een internetverbinding.

Opknappen

In 2017 werd de Fokker 70 verkocht aan de Australische luchtvaartmaatschappij Alliance Airways. Zo'n 4000 mensen namen toen afscheid op vliegbasis Woensdrecht.

Het vliegtuig vloog vervolgens zeven jaar lang rond in Australië, vaak gevuld met vips. Afgelopen zomer keerde het toestel terug op vliegbasis Woensdrecht. Het bleek te zijn aangekocht door Bleyenberg. "Ik was toevallig in Australië. We moesten echt bieden op het vliegtuig en het ging allemaal heel snel", vertelde hij daarover. "Tot twee maanden geleden wist ik niet eens dat het vliegtuig te koop stond."

Hebbedingetje

Bleyenberg was blij verrast door de goede staat van het vliegtuig. Hij zei toen ook dat hij zich niet te zeer wilde hechten aan zijn bijzondere aankoop. "We gaan het vliegtuig opknappen en het onderhoud ervan doen. En daarna gaan we het weer verkopen. Het is te duur om als hebbedingetje te hebben."

En nu koopt Skyward Express het toestel dus. Skyward verzorgt lijnvluchten in Kenia en Tanzania, maar zal de Fokker 70 met zijn 24 zitplaatsen gaan gebruiken als vip-toestel. Het vliegtuig behoudt dezelfde indeling, van binnen en van buiten. Het blijft dus vliegen inclusief de opvallende oranje strepen op de romp. Wie goed kijkt, kan zelfs het logo van het Koninklijk Huis herkennen op de zijkant van het toestel, al is dat wel enigszins bewerkt.

Eerste kooprecht

Bleyenberg zelf gaat het onderhoud doen van het vliegtuig in Kenia. Hij heeft ook het eerste kooprecht bedongen. Dat is om te voorkomen dat het vliegtuig ergens in een hoekje belandt, vertelt hij. "Mochten ze er ooit weer vanaf willen, dan kunnen wij het nog terugkopen. Wie weet is het dan het moment om het naar een museum te brengen."