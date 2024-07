Oud-regeringstoestel KBX terug in Nederland: 'Vond hem als monteur al prachtig'

Omroep Zeeland Kris uit Hulst koopt oud-regeringsvliegtuig

Het voormalige Nederlandse regeringstoestel PH-KBX is na zeven jaar weer terug in Nederlandse handen. Het toestel waarmee de koningin, de koning en ministers de wereld rondvlogen, begon een tweede leven in Australië. Nu heeft het vliegtuig een nieuwe eigenaar, die zelf ooit als monteur aan het vliegtuig heeft gewerkt. "Ik had dit echt nooit kunnen dromen."

De Fokker 70 landde gisteren na een vlucht van 28 uur (met tussenstops) op vliegbasis Woensdrecht, dezelfde plek waar vliegtuigspotters en liefhebbers van het Koninklijk Huis in 2017 nog afscheid namen van het voormalige regeringstoestel.

Het vliegtuig van Nederlandse makelij is toen verkocht aan Alliance Airlines in Australië. Dat bedrijf betaalde er 3,7 miljoen euro voor en gebruikte het jarenlang als VIP-toestel. Onlangs besloot de luchtvaartmaatschappij de Fokker 70 opnieuw te koop te zetten.

Van monteur naar eigenaar

Kris Bleyenberg stuitte per toeval op de verkoop van het regeringstoestel. Hij heeft een bedrijf dat vliegtuigen opkoopt en doorverkoopt. "Drie weken geleden was ik toevallig in Australië. We moesten echt bieden op het vliegtuig en het ging allemaal heel snel", vertelde hij eerder. "Tot twee maanden geleden wist ik niet eens dat het vliegtuig te koop stond."

Met de aankoop lijkt de cirkel weer rond. Bleyenberg is namelijk bekend met de Fokker 70. Tien jaar geleden was hij nog vliegtuigmonteur en heeft hij ook aan het regeringsvliegtuig gewerkt. Hij voerde toen groot onderhoud aan het vliegtuig uit.

"Het toestel werd met veel aandacht en zorgvuldigheid behandeld. Vandaar dat hij er nu na 28 jaar nog zo goed uitziet", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "Toen vond ik hem al prachtig." Nu is hij zelf de eigenaar van het toestel. "Ik had dat toen echt nooit kunnen dromen."

Leden van het koningshuis en ministers zijn met de Fokker 70 de wereld rondvlogen, maar koning Willem-Alexander heeft er zelf als piloot ook talloze vlieguren mee gemaakt, weet Bleyenberg. "Er zijn foto's te vinden op internet waarop te zien is dat Willem-Alexander in de cockpit zit. Hij vloog vaak zelf."

Prins Willem-Alexander vloog het toestel in 2007 naar Slovenië

Koningin Beatrix bracht in 2008 een staatsbezoek aan Litouwen

Vicepremier Asscher en premier Rutte vlogen in 2013 samen naar een top in Berlijn

In Woensdrecht bekijken bezoekers in 2017 het regeringstoestel een laatste keer na de verkoop

Het toestel werd in 2010 verbouwd om te voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen. Sindsdien is er weinig aan het toestel veranderd. Zo is het interieur in het vliegtuig vrijwel hetzelfde gebleven, met nog steeds 24 zitplaatsen. "Van wat ik me heb laten vertellen, heeft prinses Beatrix de bekleding zelf uitgekozen. Het ziet er netjes uit, maar wit was moderner geweest", zegt Bleyenberg.

Niet te veel hechten

Ook de buitenkant is hetzelfde: wit met een oranje streep langs de romp en een blauw-oranje staart. Ook het logo van het Koninklijk Huis staat nog op de zijkant van het toestel, al is het logo wel iets bewerkt, ziet Bleyenberg. "Op het moment dat het vliegtuig niet meer voor de regering vloog, hebben ze het logo een beetje aangepast want dat mocht toen niet meer."

Ondanks dat het voor Bleyenberg een bijzondere aankoop is, wil hij er niet te gehecht aan raken. "We gaan het vliegtuig opknappen en het onderhoud ervan doen. En daarna gaan we het weer verkopen." Hij zal het toestel hoogstwaarschijnlijk niet zelf houden. "Het is te duur om als hebbedingetje te hebben", lacht hij.