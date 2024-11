AFP De politie zoekt naar bewijsmateriaal na een arrestatie

NOS Nieuws • vandaag, 13:56 Duitse AfD verbreekt banden met separatisten

De Duitse partij Alternative für Deutschland wil de banden verbreken met de mannen die gisteren zijn opgepakt. De groep wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. In elk geval een aantal van hen was ook lid van de radicaal-rechtse AfD.

De mannen waren volgens justitie van plan om de deelstaat Saksen af te scheiden van de rest van Duitsland. Ze waren lid van terreurgroep 'de Saksische Separatisten'. Die groep zou er racistische en antisemitische ideeën op nahouden en de Duitse grondwet en rechtstaat afwijzen.

Het bestuur van AfD is vandaag bij elkaar om de situatie te bespreken. In een verklaring neemt de partij afstand van de opvattingen van de mannen. "Het maakt niet uit namens wie de Saksische Separatisten hebben geopereerd, er is geen plaats voor hen in onze partij van vrijheid, vrede en nationale soevereiniteit."

Geraakt door kogel

De mannen werden gisteren opgepakt in Duitsland en Polen. Op twintig plekken werden woningen en panden doorzocht, ook in Oostenrijk. Een van de mannen raakte gewond bij zijn arrestatie. Hij sloeg op de vlucht met een wapen in zijn hand. De politie vuurde twee waarschuwingsschoten af en zette de achtervolging in.

Bij zijn arrestatie bleek de man gewond te zijn geraakt door een kogel. Het lijkt erop dat de kogel uit een politiewapen komt, maar dat is nog niet zeker. Mogelijk heeft hij zichzelf verwond. De man is geopereerd en ligt in een ziekenhuis dat bewaakt wordt door agenten.