Duitse rechtsextremisten opgepakt op verdenking beramen staatsgreep

In de Duitse deelstaat Saksen heeft de politie vanmorgen acht mannen opgepakt. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een rechtsextremistische terroristische organisatie.

De acht zouden in 2020 een organisatie hebben opgericht die zich Sächsische Separatisten (SS) noemt. De groep zou er racistische en antisemitische ideeën op nahouden en de Duitse grondwet en rechtstaat afwijzen.

De leden zouden ervan overtuigd zijn dat de Bondsrepubliek Duitsland op instorten staat. Op de dag dat dat gebeurt wil de groep de macht in Saksen en eventueel ook in andere Oost-Duitse deelstaten gewapenderhand overnemen, aldus het OM.

In die deelstaten zouden "ongewenste groepen" worden weggestuurd en de deelstaten zouden een nationaalsocialistisch bestuur krijgen. Ter voorbereiding trainden de leden zich in de omgang met vuurwapens en het lopen van patrouilles.

Afd

Het OM kwam de groep op het spoor op aanwijzingen van de geheime dienst. Bij de arrestaties werden 450 mensen ingezet. Een van de mannen werd in Polen opgepakt. Daarnaast zijn op twintig plaatsen woningen en panden doorzocht, ook in Oostenrijk.

Volgens Der Spiegel is een van de arrestanten een politicus van de rechtsradicale partij AfD. Hij zou penningmeester van de AfD-jeugdafdeling in Saksen zijn en gemeenteraadslid in de gemeente Grimma.