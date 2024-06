AfD gooit lijsttrekker Krah uit Europese partijfractie: 'De verkeerde weg'

De AfD wil proberen om zonder haar Europese lijsttrekker toch weer aansluiting te vinden bij een familie van partijen in het Europese Parlement. Kort voor de verkiezingen had de groep waartoe ze tot dan behoorde, de ID-fractie, laten weten dat ze niet verder willen met de AfD. De AfD is na de CDU de grootste geworden bij de Europese verkiezingen in Duitsland, en krijgt flink meer zetels.