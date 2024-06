Prognose: Europees Parlement wat rechtser, maar veel blijft hetzelfde

Ondanks de grote winst van radicaal-rechtse partijen in onder meer Frankrijk en Duitsland blijven de verhoudingen in het Europees Parlement grotendeels gelijk, blijkt uit een prognose van het Parlement zelf.

De twee fracties die al sinds de eerste verkiezingen in 1979 veruit de grootste zijn, blijven dat ook. De christendemocraten vormen weer de grootste fractie. Hun EVP-fractie wint zelfs nog 13 zetels, waarmee die op 189 van de 720 zetels in het Europees Parlement uitkomt.

De leider van de fractie, Manfred Weber, zei dat hij opnieuw met de sociaaldemocraten en liberalen een coalitie in het Parlement wil vormen, "tegen de partijen die Europa kapot willen maken".

Hij wil ook dat zijn partijgenoot Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Of dat gebeurt, is nog de vraag. Het Europees Parlement moet de Commissievoorzitter goedkeuren, maar de kandidaat wordt voorgedragen door de regeringsleiders.

"We hebben de verkiezingen gewonnen", zei Von der Leyen tegen haar partijgenoten. "Samen met andere partijen zullen we een bolwerk tegen de extremen vormen, we zullen ze stoppen."