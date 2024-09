Scholz over succes radicaal-rechtse AfD: Duitsland mag hier niet aan wennen

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Alle partijen zijn het erover eens dat deze uitslagen ook een duidelijk signaal van ontevredenheid zijn over Scholz en zijn landelijke regering, bijvoorbeeld vanwege hun aanpak van migratie. Afgelopen week hebben zij in de nasleep van de aanslag in Solingen nog een aantal strengere migratiemaatregelen afgekondigd. Maar voor zover de hoop was dat die het succes van de AfD nog konden stoppen, lijkt dat geen groot effect te hebben gehad.

Tegelijk gaat deze uitslagen over meer dan verschillen over de aanpak van problemen. Partijen als de AfD en BSW hebben ook duidelijk campagne gevoerd tegen wat zij het systeem en de elite noemen. En dus hoor je nu bij andere partijen dat er meer moet gebeuren om de democratie in Duitsland te verdedigen. Zeker met het oog op de landelijke verkiezingen volgend jaar."