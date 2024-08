EPA Veiligheidscontrole van de Taliban in Kabul

NOS Nieuws • vandaag, 09:30 Duitsland stuurt Afghaanse criminelen terug naar land van herkomst

In Duitsland zijn vanmorgen voor het eerst 28 Afghanen op het vliegtuig naar Afghanistan gezet. Dat meldt tijdschrift Der Spiegel. Het gaat om veroordeelde criminelen.

Duitsland had al langer plannen om Afghanen met een criminele achtergrond uit te zetten. Het is voor het eerst sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan in 2021 dat dit nu weer gebeurt.

Vanmorgen in alle vroegte vertrok een vliegtuig van Qatar Airways vanaf Leipzig naar de Afghaanse hoofdstad Kabul, met daarin onder meer een arts en vluchtbegeleiders. De Afghanen aan boord zijn uit verschillende delen van Duitsland naar het vliegveld gebracht. Sommigen zaten in de gevangenis. Volgens Der Spiegel kreeg iedereen 1000 euro mee.

Het uitzetten van criminelen naar het land van herkomst is in Duitsland al langere tijd onderwerp van gesprek. De regering kijkt daarbij vooral naar mensen uit Syrië en Afghanistan. Onder meer de recente aanslagen met messen in Solingen en Mannheim zijn daar volgens Der Spiegel aanleiding voor.

Bij de aanslag in Solingen werd een 26-jarige Syriër aangehouden met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in een vluchtelingenopvang woonde. In Mannheim is een 25-jarige Afghaan verantwoordelijk voor de aanslag. Hij woonde ook als asielzoeker in Duitsland.

Correspondent Duitsland Charlotte Waaijers: "Dit is een zeer duidelijk signaal dat de regering niet alleen plannen heeft om mensen die niet mogen blijven en crimineel zijn sneller uit te zetten, maar ook echt bereid is daar wat aan te doen. Deze zet komt op een belangrijk moment: kort na de aanslag in Solingen en kort voor de deelstaatverkiezingen komende zondag. Tegelijk zouden de voorbereidingen volgens mediaberichten al langer bezig zijn. Dat er nu daadwerkelijk mensen op deze manier op het vliegtuig zijn gezet is echt een nieuwe stap voor Duitsland. Tot nu toe waren er zowel praktische als ethische bezwaren. Afghanistan geldt niet als 'veilig herkomstland', en voor een terugname zijn afspraken nodig met de Taliban. Maar Scholz heeft eerder al aangegeven dat in sommige gevallen het Duitse belang boven de bescherming van degene gaat die moet worden uitgezet. Wat er precies met de Taliban is afgesproken om deze uitzetting nu mogelijk te maken is onduidelijk."

Begin juni zei bondskanselier Scholz al Afghanen en Syriërs die veroordeeld zijn voor zware misdrijven op het vliegtuig te willen zetten. Ook het verheerlijken van terrorisme is voor de Duitse autoriteiten reden tot uitzetting.

De Duitse regering heeft volgens bronnen aan Der Spiegel niet zelf met de Taliban gesproken, mede omdat iedere vorm van onderhandeling internationaal gevoelig ligt.

Qatar, dat wel goede banden onderhoudt met de Taliban, heeft volgens Der Spiegel een rol gespeeld in de onderhandelingen met de Taliban.