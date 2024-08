Syriër aangehouden als vermoedelijke dader mesaanval Solingen

Der Spiegel meldde vannacht dat zijn kleren besmeurd waren met bloed en dat hij doorweekt was door de regen toen hij zichzelf aangaf. Volgens de krant Bild had de verdachte zich sinds de aanval in een achtertuin had verscholen.

Inval in opvang

De politie deed zaterdagavond een inval in een vluchtelingenopvang in Solingen. De opvang ligt vlak bij het plein waar de mesaanval plaatsvond. Bij die inval werd ook iemand aangehouden. Het is onbekend wat de rol van van die verdachte is. Volgens Duitse media gaat het om een 36-jarige Syriër en gaat het om dezelfde vluchtelingenopvang waar ook de vermoedelijke dader woonde.

Terroristisch motief

De politie ging uit van een aanslag en sluit een terroristisch motief niet uit. De terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist. In een verklaring van het aan IS gelieerde Amaq News zegt de terreurgroep dat de aanval is uitgevoerd door een van zijn leden "uit wraak voor moslims in de Palestijnse gebieden en elders". De politie in Düsseldorf ontving ook een brief van IS waarin de aanslag werd opgeëist. De politie onderzoekt de herkomst van de brief.