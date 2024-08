Reuters De politie is bezig met een inval in een asielopvang is Solingen.

NOS Nieuws • vandaag, 21:06 • Aangepast vandaag, 22:56 Arrestatie bij politie-inval in asielopvang Solingen, IS eist mesaanval op

De Duitse politie heeft een arrestatie verricht in een asielopvang in Solingen in verband met de dodelijke mesaanval van gisteravond. Zwaarbewapende agenten vielen het asielcentrum binnen. Het is nog onduidelijk of het om de vermoedelijke dader gaat.

De opvanglocatie ligt op ongeveer 300 meter van het plein waar de mesaanval plaatsvond. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Acht mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig.

"We hebben informatie ontvangen en op basis daarvan ondernemen we momenteel actie", zei een politiewoordvoerder over de inval. Op beelden is te zien dat er agenten van een speciale eenheid aanwezig zijn in het pand.

Beelden van de inval in de asielopvang:

0:34 Duitse politie valt asielopvang Solingen binnen

De terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist. In een verklaring van het aan IS gelieerde Amaq News zegt de terreurgroep dat de aanval is uitgevoerd door een van zijn leden "uit wraak voor moslims in de Palestijnse gebieden en elders".

De terreurorganisatie levert geen bewijs voor de claim. Ook is niet duidelijk hoe dicht de aanvaller bij IS zou staan.

De politie ging al uit van een aanslag en sluit een terroristisch motief niet uit. Over de dader was vanmiddag nog maar weinig bekend. Zo werd er geen duidelijk signalement afgegeven. "Zowel slachtoffers als getuigen worden momenteel ondervraagd", zei politiechef Thorsten Fleiß tijdens een persconferentie vanmiddag.

Grote politieoperatie

Na de aanval gisteravond kwam een grote politieoperatie op gang in Solingen. Er werd daarbij een jongen van 15 aangehouden. Hij werd niet verdacht van de aanslag, maar wel van het niet melden van geplande misdaden. Kort voor de aanval hoorden twee getuigen een gesprek tussen de jongen en een andere persoon. Het is niet bekend of die andere persoon de aanvaller betreft.

De aanval vond gisteravond plaats tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad Solingen. Een man stak om zich heen op een plein in het centrum. Hij viel mensen aan, waarbij hij gericht instak op de hals van zijn slachtoffers. De aanval vond plaats vlak voor het podium waar een band stond te spelen.

In het centrum van de stad hebben inwoners vandaag bloemen gelegd voor de slachtoffers:

0:45 Inwoners Solingen leggen bloemen na dodelijke mesaanval: 'Kon ons allemaal overkomen'