Radicaal-rechtse AfD grootste in Thüringen, in Saksen net niet

Correspondent Charlotte Waaijers

"Dit is een mijlpaal voor de AfD, het ziet ernaar uit dat de radicaal-rechtse partij in zeker één deelstaat de grootste is. Dat is een flinke stap vooruit voor de partij die volgens de binnenlandse veiligheidsdienst juist in Thüringen en Saksen extreemrechts is. Ook al kan de AfD niet meeregeren, omdat andere partijen tot nu toe een samenwerking uitsluiten, de partij heeft wel uitzicht in beide deelstaten op een derde van de zetels in het parlement. Daarmee kunnen belangrijke beslissingen en benoemingen worden tegengehouden.

En ook al waren dit deelstaatverkiezingen, het waren deels ook verkiezingen voor en tegen de regering in Berlijn. Hoewel die regeringspartijen hier sowieso al kleiner waren dan landelijk, is het gegeven dat de twee anti-establishment partijen AfD en BSW zo groot zijn geworden een duidelijk signaal van ontevredenheid naar Berlijn.

Hier in Saksen en Thüringen zijn mensen bijvoorbeeld ontevreden over de landelijke aanpak van migratie, die zou harder moeten. En er zijn grote zorgen over de Duitse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. Hier vrezen ze dat ze door het landelijke beleid die oorlog ingetrokken worden en partijen als BSW en de AfD zijn voor een meer Ruslandgezind beleid."