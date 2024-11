Getty Images

NOS Sport • vandaag, 14:59 Droom komt uit voor NBA-debutant Leons: 'Elke dag leer ik wat nieuws'

"Het is wat sneller gegaan dan ik dacht", zegt Malevy Leons met een brede glimlach op zijn gezicht. "Best wel cool. Het is een droom die uitkomt om in de NBA te spelen."

Op zijn eerste rustdag als basketballer in de sterkste competitie ter wereld vertelt de in IJmuiden geboren Leons (25) over wat hij allemaal meemaakt. Twee weken geleden leek basketballen in de NBA nog ver weg. Afgelopen vrijdag maakte hij plots zijn eerste minuten voor het van talent uitpuilende Oklahoma City Thunder.

Glunderend sloot hij na afloop van het duel met de wedstrijdbal, in zijn handen gedrukt door zijn teamgenoten, aan bij een interview op het veld. "Super cool", waren zijn eerste woorden op Amerikaanse tv.

Vlak voor het seizoen begon had Thunder-coach Mark Daigneault geen plekje in zijn team meer over voor de Nederlandse forward. Maar zijn prestaties in de Summer League hadden toch een goede indruk achtergelaten, merkte Leons afgelopen woensdag.

"Mijn sportagent zei: 'morgenochtend zal je je contract tekenen en dan reis je met het team mee'. Ik heb gelijk mijn ouders gebeld. Die waren heel blij natuurlijk. Ik ben zo blij dat ik die kans heb gekregen."

Twee dagen nadat de handtekeningen waren gezet zat Leons bij de wedstrijdselectie in Portland. 'OKC' maakte korte metten (137-114) met de tegenstander uit Oregon. Leons, nog geen onderdeel van de vaste groep invallers, kreeg bij een ruime voorsprong zijn eerste minuten. Een dag later mocht hij ook tegen Los Angeles Clippers (105-92 zege) een minuutje invallen.

"Ik had zeker niet verwacht dat ik al zo snel m'n debuut zou kunnen maken. Het verraste me een beetje. Maar we begonnen een aardige voorsprong op te bouwen, dus ik dacht al dat het zou kunnen. Een spannend moment, waar ik heel lang over heb gedroomd en heb nagedacht. Heel gaaf dat het werkelijkheid is geworden."

In de voetsporen van legendes

De droom ontstond toen de kleine Malevy, geboren in een echte basketbalfamilie, op tv naar zijn idool LeBron James keek. En naar Francisco Elson, die in 2007 met San Antonio Spurs kampioen werd door James en de Cleveland Cavaliers te verslaan. Elson is een van Leons' zes Nederlandse voorgangers in de NBA.

"Dat zijn basketballegendes in Nederland", reageert Leons op het rijtje namen waaraan de zijne nu kan worden toegevoegd.

"Het zijn de mensen die de dingen die ik nu doe waar hebben gemaakt, zij hebben laten zien dat het mogelijk is. Om Francisco Elson in de finale te zien, tegen LeBron James, wetende dat hij uit Rotterdam komt. Dat was super gaaf."

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

Het pad van de IJmuidenaar naar de NBA kreeg vorm bij Apollo in Amsterdam, waar met Quinten Post (gedraft door Golden State Warriors), Jesse Edwards (Minnesota Timberwolves) en Tristan Enaruna (tweede team van Boston Celtics) nog drie spelers vandaan komen die hopen op hun debuut in de NBA.

"We hebben samen een groepsapp. We kennen elkaar al jaren en maken dezelfde dingen mee. We proberen elkaar te helpen. Ik hoop dat zij ook snel hun kans krijgen en ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren."

Na Apollo blonk Leons uit op Junior College, een lager niveau van het Amerikaanse universiteitsbasketbal. Hij werd opgepikt door Bradley University, dat uitkomt in de hoogste divisie voor universiteitsteams.

De NBA zat al die tijd wel in zijn achterhoofd, maar Leons is geen dromer. "Ik was vooral gefocust op het hier en nu, om het beste uit mezelf te halen, elke dag. Steeds weer nieuwe doelen te behalen."

In juni zag hij hoe Post werd gekozen in de draft. De naam van Leons werd daar niet genoemd. Inmiddels weet hij maar al te goed; "er zijn heel veel andere mogelijkheden om in de NBA te komen".

Intimiderend goed

En hij belandde niet bij zomaar een team. Oklahoma City Thunder geldt als een van de topfavorieten dit seizoen. Rond de veelzijdige Chet Holmgren en de Canadese ster Shai Gilgeous-Alexander is een ploeg gebouwd die het vorig jaar schopte tot de halve finales van de Western Conference, dit jaar zijn de verwachtingen hoger.

Jonathan Hui-Imagn Images Chet Holmgren speelt de bal naar Shai Gilgeous-Alexander

Tijdens zijn drie minuten durende debuut was Leons goed voor een rake vrije worp, een rebound en een assist. Dat laatste deden alle twaalf spelers die die avond in actie kwamen voor de ploeg, een indrukwekkende statistiek die duidt op echt teamspel.

"Iedereen is onzelfzuchtig en kan scoren. Ik denk dat het heel erg intimiderend is voor andere teams dat wij zo kunnen spelen."

Met 2,06 meter en een nog tien centimeter langere spanwijdte blinkt de tengere Noord-Hollander uit in het verdedigende werk. "M'n mannetje voor me houden, steals pakken, blokken, slim zijn in de aanval en sterk spelen."

Bij het na zes duels nog ongeslagen Thunder bevindt hij zich op de ideale plek om nog beter te worden. "Iedereen probeert elkaar sterker te maken. Elke dag leer ik wat nieuws. Ik probeer vooral veel na te apen van wat mijn teamgenoten doen, want zij zijn vrij succesvol."