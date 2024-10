Getty Images Bronny en LeBron James

NOS Sport • vandaag, 11:30 NBA-seizoen start met LeBron, Bronny en Nederlandse Post, kampioen Celtics getergd

Vandaag is de dag waar basketbalfans al weken naar uit kijken: de Amerikaanse NBA, waar alle grote wereldsterren spelen, gaat weer van start.

Regerend kampioen Boston Celtics begint vanavond aan de jacht op een tweede titel op rij. Maar de concurrentie heeft ook niet stilgezeten voor het nieuwe NBA-seizoen, waarin Nederlanders en de veelbesproken zoon van LeBron James hopen op hun debuut.

Getergde kampioenen

Bij de Boston Celtics zullen de kopstukken getergd zijn, want zij hebben geen leuke zomer achter de rug. Terwijl Team USA de olympische titel veroverde in Parijs, moest Jayson Tatum het als trotse NBA-kampioen doen met een bijrol en zat hij zich veelal te verbijten op de bank.

Het zit hem nog steeds dwars. "Het is niet dat ik extra motivatie nodig had, maar je kan wel zeggen dat ik nu nóg gemotiveerder ben", zei hij voor de start van het NBA-seizoen. Ook Tatums ploeggenoot Jaylon Brown, niet opgeroepen door de bondscoach, heeft weinig zin om nog te praten over zijn zomer.

Reuters Jayson Tatum

De Celtics staan dus op scherp aan de vooravond van het nieuwe seizoen, dat komende nacht begint met het ontvangen van de kampioensringen. Dat gebeurt bij de openingswedstrijd van het seizoen, thuis tegen New York Knicks.

Uitdagers

Met de Knicks meldt zich een nieuwe concurrent die de favoriet en recordkampioen Boston Celtics naar de kroon wil steken. Waar de Celtics hun ploeg bij elkaar hielden, versterkte de ploeg uit New York zich met een viervoudig All-Star.

In de grootste trade van deze zomer werd Karl-Anthony Towns naar Madison Square Garden gehaald. Hij moet de Knicks over de drempel helpen en maakt de ploeg in een klap de grootste uitdager van Boston in de Eastern Conference, de competitie in het oosten van Amerika.

Vincent Carchietta-Imagn Images Knicks-aanwinst Karl-Anthony Towns

Zoals gebruikelijk de laatste jaren wordt er in de Western Conference meer drukte aan de top verwacht. Minnesota Timberwolves was vorig jaar een sensatie in de play-offs en lijkt net als Oklahoma City Thunder klaar de reputatie als 'team van de toekomst' waar te maken.

Met de vriendelijke Servische reus Nikola Jokic in de ploeg is Denver Nuggets voorlopig niet uit te vlakken. Luka Doncic, die andere Europese superster, heeft bij Dallas Mavericks een opvallende nieuwe ploeggenoot.

Splash Brothers uit elkaar

Klay Thompson is verhuisd naar Texas en dus zijn de 'Splash Brothers', zoals Thompson en Stephen Curry genoemd werden, na dertien jaar en vier kampioenschappen met Golden State Warriors uit elkaar.

Kevin Jairaj-Imagn Images Klay Thompson schiet dit jaar zijn driepunters in Dallas

"Ik heb gezien hoe dichtbij ze vorig seizoen kwamen", zei Thompson over zijn nieuwe team, vorig jaar de verliezend finalist. "Dat is waarom ik hier ben. Ik ga heel hard werken om ons weer in de finale te krijgen."

Nederlanders en Bronny

In de draft zette de Franse instroom, op de door rookie of the year Victor Wembanyama gecreëerde golf, door. Met Zaccharie Risacher (Atlanta) en Alex Sarr (Washingon) kwamen de eerste twee gekozen spelers uit Frankrijk.

Uit de lijst van nieuwkomers in de NBA blijkt dat talent ook vaak van buiten de Verenigde Staten komt. Dit jaar komen 18 van de in totaal 58 gedrafte spelers uit Europa, onder hen Nederlander Quinten Post. Hij werd als 52ste gekozen en vastgelegd door Golden State Warriors. Buiten de draft om veroverden ook de Nederlanders Tristan Enaruna (Boston), Jesse Edwards (Minnesota) en Malevy Leons (OKC) een plekje.

Het Nederlandse viertal heeft contracten waaronder zij zowel voor het NBA-team als de afvaardiging in de opleidingscompetitie G League uit mogen komen. Op basis van de oefenwedstrijden lijken vooral Post en Leons kans te maken om de eerste Nederlander sinds Dan Gadzuric in 2012 te worden die minuten maakt in de NBA.

Scott Wachter-Imagn Images Malevy Leons (rechts) snoept de bal af van Spurs-speler Brandon Boston Jr.

Maar er is een andere jongeling waar basketbalvolgers niet over uitgepraat raken: Bronny James.

De zoon van LeBron James werd in de draft gekozen door Los Angeles Lakers, het team waar zijn vader speelt. Nog nooit speelden een vader en zoon samen in de NBA. Met het vastleggen van James Jr. dient de kans zich aan, al wordt er getwijfeld aan het talent van de 20-jarige.

Met voormalig NBA-speler en goede vriend JJ Reddick als nieuwe coach lijkt LeBron de touwtjes stevig in handen te hebben in LA. Daardoor kan het familieplakboek een unieke toevoeging krijgen.