Wendell Cruz-Imagn Images De kampioenen van New York Liberty

NOS Sport • vandaag, 11:50 Na vijf verloren finales pakt New York Liberty eindelijk eerste WNBA-titel

De basketbalsters van New York Liberty zijn kampioen van de WNBA na een zege in overtime in de beslissende vijfde wedstrijd tegen Minnesota Lynx. Het is de eerste titel van de ploeg uit Brooklyn, die bij vijf vorige deelnames aan de WNBA Finals verloor.

Liberty was ook in het reguliere seizoen de beste ploeg van de Amerikaanse profcompetitie voor vrouwen. De Lynx eindigden als tweede op de ranglijst en volgden Liberty naar de eindstrijd.

Daarin bleken de ploegen uitermate aan elkaar gewaagd en stond het na vier duels 2-2. De beslissing viel in de overtime (verlenging) van de vijfde wedstrijd. Na 60-60 in reguliere speeltijd sleepte Liberty het kampioenschap binnen: 67-62.

Jones MVP

"Hier had ik nooit van kunnen dromen", zei Jonquel Jones, die in de allesbepalende vijfde wedstrijd goed was voor zeventien punten en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de WNBA Finals. "Het is het grootste moment, hier ging het allemaal om: dat we samen winnen omdat we echt van elkaar houden."

Wendell Cruz-Imagn Images/File Photo Jonquel Jones met de MVP-trofee

Ploeggenote Breanna Stewart vocht in de ontlading na de wedstrijd tegen de tranen. Zij was er met twee rake vrije worpen in de slotseconden voor verantwoordelijk dat Liberty er een verlenging uitsleepte. "Dit is iets speciaals, ik probeer niet te huilen", zei Stewart, die ondanks veel gemiste schoten eindigde met dertien punten, vijftien rebounds en vier assists.

"We hadden wat ups en downs. Deze serie was moeilijk, maar we hebben doorgevochten omdat we de titel mee naar huis wilden nemen voor deze stad en dit publiek." Stewart en Sabrina Ionescu voltooien een bijzonder jaar met de WNBA-titel en olympisch goud.

Lynx-coach voelt zich bestolen

Coach Cheryl Reeve van de Minnesota Lynx kon de nederlaag van haar ploeg moeilijk verkroppen. Reeve was laaiend over een in haar ogen onterecht bestraft blok, waarna Stewart de stand via vrije worpen gelijk trok.

Matt Krohn-Imagn Images Lynx-coach Cheryl Reeve

"Het is een schande dat de arbitrage zo'n hand heeft gehad in deze serie", zei de viervoudig WNBA-coach van het jaar en bondscoach van de Amerikaanse vrouwen. "Ik weet dat alle krantenkoppen zullen zijn 'Reeve moet niet janken'. Kom maar op. Want dit is van ons gestolen. Kom maar op."