David Butler II-USA Today Sports Caitlin Clark tijdens haar debuut voor Indiana Fever

NOS Sport • vandaag, 11:38 Clark baalt van profdebuut in WNBA: 'Zo wordt het moeilijk om te winnen'

Met hoge verwachtingen keken basketbalminnende Amerikanen uit naar het debuut van Caitlin Clark in de WNBA. De 22-jarige pointguard brak in het universiteitsbasketbal record na record, haar eerste wedstrijd tussen de profs verliep vannacht met wisselend succes.

"Het was niet de beste start", gaf Clark toe nadat zij de openingswedstrijd van het seizoen had verloren met Indiana Fever. Op bezoek bij Connecticut Sun gingen Clark en de Fever met 92-71 flink onderuit.

Met vier rake driepunters en een totaal van twintig punten had Clark een behoorlijk aandeel in de aanvallende productie van haar ploeg. Daar stonden wel tien turnovers tegenover, een negatief record voor een debutante in de WNBA. In totaal verloor de Fever 25 keer de bal.

Dubbele dekking

"Zo wordt het moeilijk voor ons om te winnen", zei Clark op de persconferentie na de wedstrijd over dat vele balverlies. Mede door stevig verdedigend werk van de tegenstander, die haar regelmatig met twee of zelfs drie speelsters van scoren probeerde te houden, was Clark bij slechts vijf van haar vijftien pogingen uit open spel succesvol.

David Butler II-USA Today Sports Caitlin Clark verliest de bal in duel met DiJonai Carrington van Connecticut Sun

"Ik ben uiteraard teleurgesteld. Niemand houdt van verliezen. Er ging veel mis, ik was te slordig. Maar dit hoort er nou eenmaal bij. Er zullen goede en slechte wedstrijden volgen", keek Clark vooruit. "Hier moeten we van leren en we moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijd."

Fever-coach Christie Sides was na afloop kritisch op haar ploeg. "We hebben heel veel te verbeteren. De tegenstander gaf ons een flinke tik op de neus," En over haar toptalent Clark: "We zullen haar beter moeten helpen. Ze is een rookie en dit is de beste competitie van de wereld."

Publiekstrekker

Het vrouwenteam uit Indianapolis was vorig seizoen een van de slechtste teams in de WNBA. Door de toevoeging van Clark, als eerste gekozen in de jaarlijkse draft, wordt de Fever dit jaar de grootste publiekstrekker van de Amerikaanse basketbalcompetitie van de vrouwen.

Donderdag wacht de volgende test voor Clark: met New York Liberty komt de verliezend finalist van vorig seizoen op bezoek.

Het wordt Clarks eerste officiële wedstrijd in het Gainbridge Fieldhouse, de arena waarin ook NBA-team Indiana Pacers speelt en die plek biedt aan ruim zeventienduizend toeschouwers. Verwacht wordt dat de Fever dit seizoen elk duel in een uitverkochte hal zal spelen.