NOS Nieuws • vandaag, 12:04 Boomlange Post op drempel van NBA: 'Afgewezen bij Ajax, toen maar gaan basketballen' Tom Meijers Tom Meijers

In 2012 speelden de laatste Nederlanders minuten in de NBA, de sterkste basketbalcompetitie ter wereld: Francisco Elson en Dan Gadzuric. In totaal speelden er slechts zes Nederlanders ooit in de NBA. Maar dit seizoen, twaalf jaar later, staan er opvolgers te trappelen om in hun voetsporen te treden.

Quinten Post, die deze zomer een contract tekende bij zevenvoudig NBA-kampioen Golden State Warriors, trappelt misschien wel het hardst. Hij is imposant groot: 2 meter 13, en daarmee de langste speler binnen de selectie van de Warriors.

Het leven van Post is sinds 27 juni, de dag waarop hij door Golden State Warriors werd gedraft, "een rollercoaster".

"Laatst stond ik op het veld met LeBron James, om maar iets te noemen. Dat is natuurlijk heel speciaal", vertelt de 24-jarige Post zichtbaar ontspannen aan de vooravond van zijn mogelijk officiële NBA-debuut.

Naast Post kloppen ook de Nederlanders Jesse Edwards, Tristan Enaruna en Malevy Leons op de NBA-deur.

Hoewel Post al een tijdje in de Verenigde Staten speelt, begint zijn basketbalcarrière bij Apollo in Amsterdam. Vader Arjan basketbalt, maar Quinten zet zijn zinnen op voetbal. "Ik was keeper bij DWS in Amsterdam." En niet onverdienstelijk. "Ik werd uitgenodigd voor een selectiedag bij Ajax, dus ik dacht: misschien is dit wel mijn ding."

Maar een afwijzing volgt. "Ik was goed op de lijn, maar ze hadden kritiek op het meevoetballende gedeelte. Toen ben ik maar gaan basketballen."

Aanvankelijk lijkt het niet zo'n vaart te lopen. "Ik was niet echt serieus met basketbal bezig", zegt Post. "Ik was een gewone jongen, spijbelde van school en vond het allemaal wel prima."

Green en Curry

Hoe anders is dat nu. Post zit dagelijks in de kleedkamer met viervoudig NBA-kampioenen Draymond Green en Stephen Curry. En hij geniet het vertrouwen van de legendarische basketbalcoach Steve Kerr. "Hij praat veel met me en ziet potentie." Kerr won met de Warriors in tien jaar tijd vier keer de NBA-titel.

ANP Steve Kerr is al sinds 2014 de coach van de Golden State Warriors

Dat heeft te maken met wat de '7 Foot Sniper' toevoegt aan Kerrs selectie. "Met mijn 2 meter 13 en lange armen heb ik al een goede basis, maar ik heb ook een goed afstandsschot voor iemand van mijn lengte. Ze verwachten niet van me dat ik meteen de beste speler in de NBA ben, maar dat ik op tijd kom, drive toon en langer blijf na trainingen om extra schoten te nemen."

Moeilijk te bevatten

Post is in een wereld beland die naar eigen zeggen voor Nederlanders moeilijk te bevatten is: "Het geld, de middelen die beschikbaar worden gesteld. Het is niet te geloven."

Werknemers van de Warriors helpen de Nederlander met zijn werkvisum, maar er staan ook privé-chefs tot zijn beschikking en hij heeft een persoonlijke krachttrainer. "Maar het basketballende gedeelte is natuurlijk helemaal aan mezelf."

Daar ligt ook de uitdaging: de rust in het veld vinden om zijn eigen spel te spelen. Een ogenschijnlijk lastige klus met teamgenoten van het formaat Green en Curry. "Alles gaat onder grote druk. Er kijken veel mensen naar de wedstrijden en er zijn ook veel mensen die er iets van vinden, maar dat hoort bij topsport", zegt Post onbewogen.

"Natuurlijk is het onwerkelijk. Ik geloofde eerst niet waar ik was beland. Maar daar gaan een paar weken overheen en dan moet je die gedachten ook laten varen en zelf je plek zien te veroveren. Ik ben blij met waar ik ben, maar ik wil ook door."

Quinten Post zingt 'Don't Stop Believing' in het Chase Center, de thuisbasis van Golden State Warriors.

Op de vraag of hij inmiddels 'one of the guys' is, antwoordt Post: "Nu wel, maar rookies als ik moeten zichzelf eerst bewijzen." Dat maakt Green ook duidelijk. Aan het begin van ieder seizoen worden de foto's van alle Warriors opgehangen. Ook eentje van Post dus. Green ziet dat, pakt de foto van de Nederlander, smijt het op de grond en zegt: he has to proof himself first!"

Post kan er achteraf wel om lachen. "Dat is natuurlijk heel Amerikaans. Ik vond het vooral grappig en hij heeft gelijk. Ik moet mezelf eerst bewijzen. Laten zien dat ik erbij hoor." Inmiddels is dat gelukt. Sterker nog, Green ontfermt zich over de jonge Amsterdammer.

Leef de droom

Over de toekomst heeft Post nog niet echt nagedacht. "Ik leef de droom. Verder heb ik nog niet kunnen dromen", lacht hij. "Ik hoop snel mijn debuut te maken in mijn eerste officiële NBA-game."