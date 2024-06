Getty Quinten Post (midden) in duel in februari van dit jaar

NOS Sport • vandaag, 01:28 Post gekozen door Golden State Warriors in NBA-draft; Edwards tekent bij Minnesota

Quinten Post is in de draft van de NBA gekozen door Golden State Warriors. Daarmee is de kans groot dat er op korte termijn weer een Nederlander in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld gaat spelen. De laatste was Francisco Elson in 2012.

De 24-jarige Post, die de afgelopen jaren universiteitsbasketbal speelde voor Boston College, is de eerste Nederlander sinds Henk Norel in 2009 die uit de jaarlijkse pool met talenten is geselecteerd. Zevenvoudig kampioen Golden State, de club van superster Stephen Curry, koos Post als 52ste in de tweede ronde, die donderdagavond werd afgewerkt.

De 2,13 meter lange forward, gezegend met een goed afstandsschot, werd meteen nadat hij was gekozen door de Warriors geruild met Oklahoma City Thunder, maar binnen een paar minuten alweer teruggerruild naar Golden State.

Edwards tekent bij Minnesota

De vier andere Nederlanders - Jesse Edwards, Malevy Leons, Yannick Kraag en Tristan Enaruna - zagen hun naam niet worden genoemd. Edwards heeft volgens sportzender ESPN wel een speciaal two-way contract getekend met Minnesota Timberwolves. Hij gaat voorlopig voor het opleidingsteam van Minnesota in de G League spelen.

In de nacht van woensdag op donderdag was de eerste ronde al gehouden. Opvallend daarbij was dat drie jonge Franse spelers als eerste, tweede en zesde werden gekozen. Zaccharie Risacher gaat naar Atlanta Hawks, Alex Sarr naar Washington Wizards en Tidjane Salaün naar Charlotte. Hornets Vorig jaar werd ook al een Fransman, Victor Wembanyama, als eerste 'gedraft', toen door San Antonio Spurs.

Bronny James naar Lakers

Het zou ook kunnen dat komend seizoen voor het eerst een vader en zoon samen binnen de lijnen komen in een NBA-wedstrijd. De pas 19-jarige Bronny James werd laat in de tweede ronde van de draft gekozen door Los Angeles Lakers, waar zijn vader LeBron James onder contract staat. De 39-jarige James heeft er geen geheim van gemaakt nog eens samen met zijn zoon in de NBA te willen spelen, voordat hij stopt.

Hoe werk de draft? De dertig NBA-clubs krijgen voor elk seizoen de kans om talenten aan hun selecties toe te voegen, veelal spelers die voor universiteiten hebben gespeeld, maar soms ook in internationale competities. De draft bestaat uit twee rondes. In totaal werden dit jaar 58 spelers gekozen. De volgorde van kiezen is bepaald deels door loting en deels de eindstand in de competitie. Het idee daarachter is om slecht presterende clubs de kans te geven om rond een talent een topteam op te bouwen. Zoals Cleveland Cavaliers ooit deed met LeBron James en San Antonio Spurs nu met de Fransman Victor Wembanyama wil doen. Atlanta Hawks mag vanavond als eerste een speler kiezen.