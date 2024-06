Celtics-coach Mazzulla kreeg bij NBA-titel hulp van Manchester City-coach Guardiola

De Celtics stelden eerder deze week hun achttiende titel - een NBA-record - veilig door met 106-88 te winnen van Dallas Mavericks, dat daardoor in de finalereeks op een onoverbrugbare 4-1 achterstand werd gezet. Guardiola was aanwezig geweest bij het eerste duel. Boston boekte toen op eigen veld de eerste overwinning.

Op bezoek in Manchester

Coaches in Boston

Mazzulla heeft daarom ook contact met de coaches van andere topploegen in Boston: Alex Cora van de honkballers van de Red Sox, Jim Montgomery van de ijshockeyers van de Bruins en American football-coach Jerod Mayo van New England Patriots.

"Jerod en ik waren al close toen we nog assistent waren: hoe zou je de dingen doen als jij het voor het zeggen had, wat heb je geleerd van de hoofdcoaches voor wie je hebt gewerkt. En nu we in deze positie zitten, helpen we elkaar met onze ervaringen."