EPA Jaylen Brown en Jrue Holiday van Boston

NOS Sport • vandaag, 07:13 Boston Celtics na winst op Indiana als eerste naar NBA-finale

Boston Celtics heeft als eerste de finale van de play-offs in de NBA bereikt. Door een 105-102 uitoverwinning op Indiana Pacers besliste Boston de finale van de Eastern Conference met 4-0 in z'n voordeel.

Het is de 24ste keer dat zeventienvoudig kampioen Boston zich voor de eindstrijd heeft geplaatst. De laatste keer dat de Celtics dat deden was twee seizoenen geleden, toen ze uiteindelijk met 4-2 van Golden State Warriors verloren. Afgelopen seizoen ging de titel naar Denver Nuggets, maar de ploeg van MVP Nikola Jokic werd al in de tweede ronde van de play-offs uitgeschakeld.

Niet cadeau

Boston, voor het laatst kampioen in 2008, kreeg de zege in de vierde wedstrijd tegen Indiana bepaald niet cadeau. De Pacers, die opnieuw niet konden beschikken over de aan zijn hamstring geblesseerde spelverdeler Tyrese Haliburton, stonden het grootste deel van de wedstrijd voor.

Ruim drie minuten voor het einde werd het door een driepunter van Pascal Siakam 102-98 voor de thuisploeg. Het koningskoppel Jason Tatum en Jaylen Brown bracht Boston langszij (102-102), waarna Derrick White 45 seconden voor tijd met zijn eerste rake driepunter (hij miste zijn voorgaande zeven pogingen) Boston met 105-102 aan de leiding bracht. In de resterende speeltijd lukte het Indiana niet meer om een verlenging af te dwingen.

EPA Jaylen Brown verdedigt Pascal Siakam

Het ging er soms stevig aan toe in de Gainbridge Fieldhouse. In het derde kwart duwde Myles Turner van de Pacers White tegen de grond, waarna Brown - uitgeroepen tot MVP van de Eastern Conference-finale - verhaal kwam halen bij Turner. Beide spelers kregen een technische fout. Later in de wedstrijd raakte Brown ook nog met zijn hand Pacers-speler T.J. McConnell in het gezicht.

Brown was met 29 punten en 4 op 8 rake driepunters topscorer van de wedstrijd. Bij de Pacers maakte Andrew Nembhard 24 punten. Hij gaf ook nog eens 10 assists.

Geen Porzingis

Boston speelde de hele serie tegen Indiana zonder center Kristaps Porzingis, die in de eerste ronde van de play-offs tegen Miami een spierblessure in zijn kuit opliep. De Celtics hopen in de finale van de NBA wel weer over de Let te kunnen beschikken.

De tegenstander komt uit de eindstrijd in de Western Conference, waarin Dallas Mavericks de best-of-seven serie met 3-0 leidt. Komende nacht kunnen de Mavericks zich plaatsen als ze de Minnesota Timberwolves voor de vierde maal op rij verslaan. Dallas stond voor het laatst in 2011 in de NBA-finale, toen het Miami met 4-2 versloeg.