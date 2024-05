Ron Chenoy-USA TODAY Sports Vreugde bij Karl-Anthony Towns (32) en Anthony Edwards (5) van de Timberwolves

NOS Sport • vandaag, 08:43 Minnesota ten koste van titelhouder Denver naar laatste vier op zinderende NBA-avond

Minnesota Timberwolves heeft regerend kampioen Denver Nuggets uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. De basketballers uit Minneapolis wonnen de beslissende zevende wedstrijd in Denver na op flinke achterstand te hebben gestaan met 98-90.

Het is voor de eerste keer in twintig jaar dat de Timberwolves bij de laatste vier zitten in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Eerder op de zondagavond won Indiana Pacers ook een beslissende zevende wedstrijd, zij gaan ten koste van New York Knicks naar de eindstrijd in het oosten.

De Timberwolves hadden in de eerste ronde van de play-offs weinig moeite met de Phoenix Suns (4-0). De echte test wachtte vervolgens met Denver Nuggets, de kampioen van vorig jaar met drievoudig MVP Nikola Jokic in de ploeg.

In een spectaculaire serie van zeven wedstrijden vloog het alle kanten op tussen de Timberwolves en de Nuggets. In de eigen Ball Arena, op 1.600 meter boven zeeniveau, zijn Jokic en zijn mannen nauwelijks te verslaan. Met de 22-jarige Anthony Edwards in een glansrol wonnen de Timberwolves juist daar in Denver drie uitwedstrijden.

IJzersterke defensie

De laatste van die drie, zondagavond, werd een defensief hoogstandje. De best verdedigende ploeg van de NBA zette de Nuggets na rust op alle vlakken klem. Dat was nodig, want de Nuggets hadden in het beslissende duel een voorsprong van liefst twintig punten.

EPA Anthony Edwards is niet bang voor MVP Nikola Jokic

Maar de kracht van de Timberwolves kwam bovendrijven. Fransman Rudy Gobert, onlangs voor de vierde keer verkozen tot beste verdediger van de competitie, hield Jokic in toom. De energieke en razend populaire Edwards, door velen gezien als de nieuwe grote man van de gehele NBA, cijferde zich weg voor zijn ploeg en gaf alles om de veel scorende Nuggets-guard Jamal Murray uit te schakelen.

Het lukte. De Timberwolves noteerden in de laatste twee kwarten zestig punten en beperkten de productie van de Nuggets tot slechts 37.

Dallas en Doncic door

De Timberwolves nemen het nu op tegen Dallas Mavericks, dat in zes wedstrijden afrekende met Oklahoma City Thunder (4-2).

Het is de tweede keer in drie jaar dat de Mavericks bij de laatste vier in de play-offs zitten, toch staat er een bijna compleet nieuw team. Naast de grote ster Luka Doncic is slechts één speler (Josh Green) over van het team dat het in 2022 aflegde tegen latere kampioen Golden State Warriors.

Met zijn nieuwe ploeg, op maat gemaakt rond de Sloveen, overvleugelde Doncic de jonge ploeg uit Oklahoma City, de nummer één van het westen tijdens het reguliere seizoen.

Kevin Jairaj-USA TODAY Sports Luka Doncic

Dat ging niet vlekkeloos. De 25-jarige Doncic sleurt een gebutst lichaam door de play-offs. Blessures aan beide knieën, een ontstoken achillespees en last van zijn rug.

Met een grimas op zijn gezicht rende hij vroeg in de zesde wedstrijd van het veld. Op de tribunes hield iedereen, ook Dallas-legende Dirk Nowitzki, zijn adem in. Het bleek een sanitaire stop en Doncic keerde terug, liet zijn knie nog eens masseren op de bank, en noteerde vervolgens een triple double: 29 punten, 10 rebounds en 10 assists.

Lamborghini uit de garage

Eén uitblinker is echter niet genoeg om de Thunder uit te schakelen. Dallas-coach Jason Kidd wist dat en zei: "Soms moet je de Lamborghini uit de garage halen." Wat play-offs betreft mag Kyrie Irving best met zo'n bolide vergeleken worden.

Hoe omstreden en verguisd ook, Irving weet als geen ander hoe een play-offserie te beslissen. Hij verloor nog nooit een wedstrijd waarin zijn team een best of seven-serie kon beslissen.

EPA Luka Doncic omhelst Kyrie Irving

In de spannende slotminuten van de wedstrijd stond hij op en bewees zijn waarde voor de Mavericks, die met 117-116 een plek bij de laatste vier bemachtigden. En zo benutte Irving een kans de tegenstander uit te schakelen voor de veertiende keer, niemand deed dat ooit beter in de NBA.

Gehavende Knicks gewipt door Pacers

De finale van het oosten gaat tussen favoriet Boston Celtics en Indiana Pacers, dat de beslissende zevende wedstrijd overtuigend won op bezoek bij New York Knicks (109-130).

In de Madison Square Garden schreeuwden New Yorkers, onder wie tennislegende John McEnroe, de longen uit hun lijf voor hun Knicks, maar de door blessures geteisterde ploeg kon het niet bolwerken tegen de Pacers.

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports Knicks-fan John McEnroe

Brad Penner-USA TODAY Sports Tyrese Haliburton (met bal) was topscorer van de Pacers met 26 punten

Jalen Brunson, de hoop van New York, moest de beslissende wedstrijd geblesseerd verlaten. Donte DiVicenzo stond nog wel op, hij schoot met negen driepunters een totaal van 39 punten bij elkaar, maar zelfs dat was niet genoeg. Het hoge tempo én schotpercentage van de Pacers was simpelweg niet bij te benen.

Boston Celtics kon het dit weekend allemaal op hun gemak bekijken. De ongenaakbare nummer één van het reguliere seizoen klaarde de klus tegen Cleveland Cavaliers, net als in de eerste ronde tegen Miami Heat, vlot in vijf wedstrijden: 4-1.

De finales van het westen en oosten worden vanaf woensdag gespeeld, de winnaars nemen het vanaf 6 juni tegen elkaar op in de NBA Finals om het kampioenschap.

Play-offs Tweede ronde Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 4-1 Indiana Pacers - New York Knicks 4-3 Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 2-4 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 4-3 Conference Finals, vanaf woensdag Boston Celtics - Indiana Pacers Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves