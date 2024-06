Getty Images Jayson Tatum met de NBA-trofee

NOS Sport • vandaag, 08:00 Celtics verovert achttiende NBA-titel en is weer alleen recordhouder

De basketballers van Boston Celtics hebben voor de achttiende keer de titel in de NBA veroverd. In de finale van de best-of-seven-serie werd Dallas Mavericks in het vijfde duel ruim geklopt.

In het eigen TD Garden in Boston werd de ploeg van sterspelers Luka Doncic en Kyrie Irving met 106-88 aan de kant gezet. Daarmee eindigde de serie in een 4-1 overwinning voor de Celtics.

Sinds de titel van Los Angeles Lakers in 2020 hadden beide aartsrivalen zeventien NBA-trofeeën in de prijzenkast staan. Dankzij de zege op de Mavericks zijn de Celtics weer alleenheerser. Het is de eerste titel voor de recordkampioen sinds 2008 en pas de derde in de afgelopen 38 jaar.

In Boston keek de thuisploeg geen enkel moment tegen een achterstand aan. In het eerste kwart was het nog eventjes spannend en konden de Mavericks de Celtics nog wat partij bieden, maar bij een stand van 16-15 ging de turbo aan. Met een 28-18 voorsprong in het voordeel van de Celtics werd het eerste bedrijf afgesloten.

In het tweede kwart deed Boston dat dunnetjes over. De Mavericks verkleinden het gat tot negen punten, maar mede dankzij een 19-7 tussenspurt gingen de Celtics met een voorsprong van 21 punten de rust in. Payton Pritchard sloot de eerste helft af met een buzzer beater.

Dankzij zijn succesvolle schot van net voor de middenlijn gingen Doncic en de zijnen met de pest in het lijf richting de kleedkamers.

De zege van de Celtics kwam in de tweede helft geen enkel moment meer in gevaar. Onder aanvoering van eigen sterren Jayson Tatum en Jaylen Brown, die werd uitgeroepen tot beste speler van de finale, werden de Mavericks soepel aan de kant gezet.

Tatum eindigde met 31 punten, 11 assists en 8 rebounds, Brown kwam tot 21 punten en 8 rebounds in de laatste wedstrijd van de finale. "Dit betekent alles voor mij", jubelde Tatum na afloop. "Het heeft even geduurd, maar verdorie wat ben ik dankbaar."

Het duo, dat voor de 107de keer samenspeelde in een play-offwedstrijd, haalde de afgelopen vijf seizoenen vier keer de finale van de eigen Conference. Voor dit seizoen werd die alleen in 2022 gewonnen, maar toen ging het mis in de algehele finale tegen Golden State Warriors.

"Ik zat op het laagste punt van mijn carrière na de verloren finale toen", zei Tatum. "Het jaar daarna dachten we dat recht te kunnen zetten, toen kwamen we weer tekort. We weten hoe het is om aan de andere kant te staan. Ik heb hierover gedroomd, maar het is tien keer beter."